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    «Монпелье» забил четыре безответных мяча «Бресту»

    «Брест» — «Монпелье»: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Брест Монпелье
    В матче 18-го тура чемпионата Франции «Брест» потерпел домашнее поражение от «Монпелье» со счетом 0:4.

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    В составе победителей отличились Элье Ваи, Стефи Мавидиди, Жуниор Самбия и Валер Жермен.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — Монпелье 0:4
    Голы: 0:1 Элье Ваи (45 + 2'), 0:2 Стефи Мавидиди (47'), 0:3 Саломон Самбья (60'), 0:4 Валер Жермен (85') Брест: Марко Бизот, Ронаэль Пьер-Габриэль, Лилиан Брассье, Кристоф Эрей, Жан-Кевин Дюверн, Ромен Февр (Юссуф Баджи, 85'), Люсьен Агум (Уго Маньетти, 61'), Харис Белькебла (Поль Бастьен Лан, 78'), Франк Онора, Жереми ле Дуарон (Ирвин Кардона, 61'), Стив Мунье (Rafiki Said, 77') Монпелье: Элье Ваи (Валер Жермен, 46'), Стефи Мавидиди (Leo Leroy, 89'), Жордан Ферри (Sacha Delaye, 89'), Тежи Саванье, Саломон Самбья, Жорис Шотар, Михайло Ристич (Амбруаз Ойонго Битоло, 71'), Мамаду Сако, Николя Коцца (Тулер Матеус, 89'), Арно Суке (Nicholas Gioacchini, 77'), Йонас Омлин Предупреждения: Кристоф Эрей (62'), Уго Маньетти (84'), Жордан Ферри (89')

    «Монпелье» в таблице французского чемпионата располагается на четвертой строчке с 28 очками.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Брест», который сегодня прервал серию из шести побед кряду, занимает 12-е место, имея в активе 24 очка.

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