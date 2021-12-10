«Марсель» — «Локомотив»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскийпотерпел выездное поражение от(0:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Е.

Счет в матче были открыт на 35-й минуте. Подача Ундера от угла поля во вратарскую привела к удару Аркадиуша Милика головой — мяч оказался в сетке ворот.

На 80-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Ронжье не справился с дриблингом Рыбуса, сбив того с ног. Показана ему была жёлтая карточка, которая стала для защитника «Марселя» второй.

Футбол. Лига Европы. Группа E Марсель — Локомотив 1:0 Гол: 1:0 Аркадиуш Милик (35') Марсель: Стив Манданда, Вильям Салиба, Леонардо Балерди, Луан Перес, Валентин Ронжье, Маттео Гюэндузи (Поль Лирола, 69'), Пап Гуй (Бубакар Камара, 68'), Жерсон, Дженгиз Ундер (Луис Энрике, 86'), Аркадиуш Милик (Димитри Пайет, 68'), Конрад де ла Фуэнте (Амаду Бамба Дьенг, 80') Локомотив: Франсуа Камано (Дмитрий Рыбчинский, 32'), Фёдор Смолов, M.Petrov, Sergey Babkin, Константин Марадишвили (Наяир Тикнизян, 56'), Алексис Бека, Мацей Рыбусь, Тин Едвай, Пабло (Виталий Лисакович, 84'), Максим Ненахов, Daniil Khudyakov Предупреждения: Пап Гуй (18'), Франсуа Камано (24'), Константин Марадишвили (26'), Фёдор Смолов (56'), Валентин Ронжье (63'), Валентин Ронжье (80'), Наяир Тикнизян (87')

В параллельном матче «Лацио» на своем поле сыграл вничью с турецким «Галатасараем».

Матч на стадионе «Олимпико» в Риме завершился без забитых мячей.

Футбол. Лига Европы. Группа E Лацио — Галатасарай 0:0 Лацио: Томас Стракоша, Эльсеид Хюсай (Мануэль Лаццари, 63'), Луис Фелипе, Франческо Ачерби, Адам Марушич, Сергей Милинкович-Савич, Лукас Лейва (Данило Катальди, 73'), Тома Башич (Луис Альберто, 73'), Педро Родригес (Фелипе Андерсон, 63'), Чиро Иммобиле, Маттиа Цаканьи Галатасарай: Райан Бабель (Эмре Кылынч, 63'), Мбайе Дьян (Омер Байрам, 69'), Kerem Akturkoglu (Mostafa Mohamed, 88'), Беркан Кутлу (Кристиан Люиндама, 88'), Тайлан Антальяли, Софьян Фегули (Олимпиу Моруцан, 63'), Патрик ван Анхольт, Маркан, Виктор Нельссон, Деандре Йедлин, Фернандо Муслера Предупреждения: Луис Фелипе (11'), Kerem Akturkoglu (16'), Омер Байрам (77'), Эмре Кылынч (84')

В 1/8 финала Лиги Европы пробился «Галатасарай», на стадии 1/16 сыграет «Лацио». Борьбу в Лиге конференций продолжит «Марсель». «Локомотив» завершил выступление в еврокубковом сезоне.

Группа Е: 1. «Галатасарай» — 12 очков, 2. «Лацио» — 9, 3. «Марсель» — 7, 4. «Локомотив» — 2.