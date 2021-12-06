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    Головин: Был уверен и чувствовал, что Бен Йеддер ждет паса пяткой

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал уверенную победу над «Метцем» (4:0) в матче чемпионата Франции.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Головин вышел на поле во втором тайме и отметился результативной передачей.

    «Конечно, входить в такую игру не сложно. Мы имели большое преимущество и по игре, и по счету, многое получалось. Нужно было довести матч до победы и постараться забить еще, что и удалось сделать.

    Что касается голевой атаки с моим участием, то Бен Йеддер умный нападающий, поэтому взаимодействовать с ним легко. Был уверен и чувствовал, что он ждет этого паса пяткой. Ну а дальше он здорово разобрался сам.

    Не сказал бы, что есть такая закономерность, что я часто забиваю или отдаю голевые передачи, когда выхожу на замену. Стараюсь совершать результативные действия всегда. Любой футболист хочет играть с первых минут, но у нас много матчей, есть определенная ротация», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

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