Головин: Был уверен и чувствовал, что Бен Йеддер ждет паса пяткой

Полузащитник «Монако»прокомментировал уверенную победу над(4:0) в матче чемпионата Франции.

Головин вышел на поле во втором тайме и отметился результативной передачей.

«Конечно, входить в такую игру не сложно. Мы имели большое преимущество и по игре, и по счету, многое получалось. Нужно было довести матч до победы и постараться забить еще, что и удалось сделать.

Что касается голевой атаки с моим участием, то Бен Йеддер умный нападающий, поэтому взаимодействовать с ним легко. Был уверен и чувствовал, что он ждет этого паса пяткой. Ну а дальше он здорово разобрался сам.

Не сказал бы, что есть такая закономерность, что я часто забиваю или отдаю голевые передачи, когда выхожу на замену. Стараюсь совершать результативные действия всегда. Любой футболист хочет играть с первых минут, но у нас много матчей, есть определенная ротация», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».