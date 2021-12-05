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    «Болонья» дома уступила «Фиорентине»

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    В матче 16-го тура итальянской Серии А «Болонья» встретилась с «Фиорентиной». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия) и завершилась со счётом 3:2.

    Кристиано Бираги
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    Кристиано Бираги

    На 33-й минуте отличился полузащитник «Фиорентины» Юсуф Малех. «Болонья» сравняла счёт на 42-й минуте благодаря усилиям нападающего Мусы Барроу. На перерыв команды ушли при равном счёте. Во втором тайме за «фиалок» отличились Кристиано Бираги (52 минута) и Душан Влахович (67 минута, пенальти). «Болонья» сумела сократить разрыв в счёте благодаря голу Арона Хики на 83-й минуте матча, но больше голов зрители не увидели.

    «Фиорентина», набрав победные 3 очка, поднялась на 5 место в таблице (27 очков). «Болонья» осталась на 8 строчке (24 очка).

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