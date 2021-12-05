«Болонья» дома уступила «Фиорентине»

В матче 16-го тура итальянской Серии Австретилась с. Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия) и завершилась со счётом 3:2.

На 33-й минуте отличился полузащитник «Фиорентины» Юсуф Малех. «Болонья» сравняла счёт на 42-й минуте благодаря усилиям нападающего Мусы Барроу. На перерыв команды ушли при равном счёте. Во втором тайме за «фиалок» отличились Кристиано Бираги (52 минута) и Душан Влахович (67 минута, пенальти). «Болонья» сумела сократить разрыв в счёте благодаря голу Арона Хики на 83-й минуте матча, но больше голов зрители не увидели.

«Фиорентина», набрав победные 3 очка, поднялась на 5 место в таблице (27 очков). «Болонья» осталась на 8 строчке (24 очка).