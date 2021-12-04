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    Дубль Силвы помог «Ман Сити» обыграть «Уотфорд» и выйти в лидеры АПЛ

    «Уотфорд» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 15-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 4-й минуте. Рахим Стерлинг головой вколотил мяч в сетку с близкого расстояния после флангового навеса Фодена.

    На 31-й минуте убежали в контратаку гости. С первым ударом «Сити» Бахман справился, но мяч в штрафной подхватил Бернарду Силва и из пределов вратарской пробил в дальний угол.

    На 63-й минуте португалец оформил дубль. С угла штрафной Силва зарядил под перекладину — мяч полетел в дальний верхний угол.

    Хозяева отыграли один мяч на 74-й минуте. Кучо Эрнандес вошёл в штрафную «Сити» и пробил в дальнюю штангу. Мяч отскочил к нему же и со второй попытки игрок «Уотфорда» уже не сплоховал.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Уотфорд — Манчестер Сити 1:3
    Голы: 0:1 Рахим Стерлинг (4'), 0:2 Дэнни Роуз (31'), 0:3 Бернарду Силва (63'), 1:3 Хуан Эрнандес (74'), 0:1 Рахим Стерлинг (4'), : (7'), 0:2 Дэнни Роуз (31'), 0:2 Бернарду Силва (31'), 0:3 Бернарду Силва (63'), 1:3 Хуан Эрнандес (74'), 1:3 (74'), : (85') Уотфорд: Даниэль Бахман, Кико, Виллиам Трост-Эконг, Крэйг Кэткарт, Дэнни Роуз (Jeremy Ngakia, 71'), Имран Луза (Хуан Эрнандес, 46'), Эммануэль Деннис, Том Клеверли (Юрай Куцка, 46'), Мусса Сиссоко, Жоао Педро, Джошуа Кинг Манчестер Сити: Филип Фоден (Габриэл Жезус, 75'), Джек Грилиш (Рияд Марез, 68'), Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган (Кевин Де Брёйне, 67'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: Джошуа Кинг (7'), Крэйг Кэткарт (85'), Джошуа Кинг (7'), Крэйг Кэткарт (85')

    «Манчестер Сити» набрал 35 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Уотфорд», имея в активе 13 очков, располагается на 17-м месте.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Вулверхэмптон», а «Рома» на выезде встретится со «Брентфордом».

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