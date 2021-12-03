«Тоттенхэм» — «Брентфорд»: счет матча 2:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. «Шпоры» быстро разыграли угловой, Сон получил передачу и выполнил кросс к линии вратарской, где Дэвис навязал верховую борьбу, а мяч рикошетом от Каноса отправился в сетку ворот.

А на 65-й минуте Кейн со своей половины сделал передачу на левый край, Регилон на скорости ворвался в штрафную гостей и прострелил на дальнюю штангу — а Сон Хын Мин в касание переправил мяч в сетку ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Брентфорд 2:0 Голы: 1:0 Серхи Канос (автогол) (12'), 2:0 Сон Хын Мин (65'), 1:0 Серхи Канос (автогол) (12'), 2:0 Сон Хын Мин (65') Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Эмерсон (Джафет Танганга, 84'), Оливер Скипп, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Серхио Регилон, Лукас Моура (Гарри Уинкс, 77'), Сон Хын Мин (Стивен Бергвейн, 87'), Гарри Кейн Брентфорд: Брайан Мбемо, Айван Тони, Рико Генри, Витали Янельт (Матиас Йенсен, 70'), Кристиан Нергор, Фрэнк Аниика (Shandon Baptiste, 57'), Серхи Канос (Йоан Висса, 70'), Этан Пиннок, Понтус Янссон, Charlie Goode, Альваро Фернандес

Лондонцы набрали 22 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» с 16 очками остался на 11-й позиции.