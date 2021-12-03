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    «Лацио» упустил победу над «Удинезе» на 9-й добавленной минуте

    «Лацио» — «Удинезе»: счет матча 4:4, обзор голов

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    Римский «Лацио» на своем поле сыграл вничью с «Удинезе» (4:4) в матче 15-го тура чемпионата Италии.

    «Лацио»
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    «Лацио»

    За хозяев отличились Чиро Иммобиле (34-я минута), Педро Родригес (51), Сергей Милинкович-Савич (56) и Франческо Ачерби (79).

    В составе гостей дубль оформил португальский нападающий Бету (17-я и 32-я минуты), еще один гол забил аргентинский защитник Науэль Молина (44).

    «Удинезе» ушел от поражения в компенсированное время благодаря голу Толгая Арслана на 9-й добавленной минуте

    Отметим, что команды заканчивали встречу в сокращенных составах.

    На 57-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «Лацио» Патрисио Габаррон, на 69-й минуте удалился за второй «горчичник» Науэль Молина, а на 10-й добавленной минуте прямую красную карточку получил хавбек «Удинезе» Уолас.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Удинезе 4:4
    Голы: 0:1 Бету (17'), 0:2 Бету (32'), 1:2 Чиро Иммобиле (34'), 1:3 Науэль Молина (44'), 2:3 Педро Родригес (51'), 3:3 Сергей Милинкович-Савич (56'), 4:3 Франческо Ачерби (79') Лацио: Пепе Рейна, Мануэль Лаццари, Патрисио Габбарон, Франческо Ачерби, Эльсеид Хюсай, Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди (Маттиа Цаканьи, 78'), Луис Альберто (Тома Башич, 64'), Фелипе Андерсон (Штефан Даниэл Раду, 59'), Чиро Иммобиле, Педро Родригес Удинезе: Исаак Саксесс (Игнасио Пуссетто, 63'), Бету, Жерар Деулофеу (Брандон Соппи, 75'), Уолас, Мато Яяло (Толгай Али Арслан, 63'), Науэль Молина, Iyenoma Udogie, Самир Ханданович (Фернандо Форестьери, 87'), Родриго Бекао (Брам Нуйтинк, 75'), Неуэн Перес, Марко Сильвестри Предупреждения: Родриго Бекао (29'), Патрисио Габбарон (37'), Чиро Иммобиле (40'), Науэль Молина (54'), Патрисио Габбарон (57'), Науэль Молина (69'), Iyenoma Udogie (90 + 8'), Брандон Соппи (90 + 8'), Родриго Бекао (29'), Патрисио Габбарон (37'), Чиро Иммобиле (40'), Науэль Молина (54'), (56'), Патрисио Габбарон (57'), (57'), Науэль Молина (69'), (79'), Iyenoma Udogie (90 + 8'), Брандон Соппи (90 + 8') Удаления: Уолас (90 + 10'), Уолас (90 + 10')

    «Лацио» набрал 22 очка и расположился на 9-м месте таблицы чемпионата Италии. «Удинезе» с 16 баллами в активе находится на 14-й строчке.

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