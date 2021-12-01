«Салернитана» — «Ювентус»: счет матча 0:2, обзор голов

Пауло Дибала Фото: globallookpress.com
На 21-й минуте встречи счет открыл нападающий «Юве» Пауло Дибала. На 70-й минуте форвард Альваро Мората упрочил преимущество туринцев в счете.
Отметим, что в компенсированное время встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Салернитаны», однако Дибала не сумел его реализовать.
В параллельной игре «Верона» и «Кальяри» не смогли выявить победителя — 0:0.
После этой игры «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А — 24 очка, «Салернитана» — 20-е (8 очков). «Верона» — 10-е (20), «Кальяри» — 19-е (9).