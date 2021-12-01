Брест — Сент-Этьен прямая трансляция 01.12.2021, смотреть онлайн

В 21:00 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Сент-Этьен» — «Брест» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брест» — «Сент-Этьен». Коэффициент ставки — 2.23.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Брест»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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