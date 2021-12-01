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    «Брест» продлит свой победный ход?

    «Брест» — «Сент-Этьен». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, Чемпионат Франции, 1 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Сент-Этьен»
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    «Брест»
    В рамках 16-го тура французской Лиги 1 «Брест» на своем поле сыграет с «Сент-Этьеном». Игра пройдет в первый день зимы и начнется в 21:00 по мск. «Брест» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Декабря 2021 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 21:00 Сент-Этьен Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Брест — Сент-Этьен

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    «Брест»

    По итогам 15 туров «Брест» набрал 18 баллов, с которыми находится на 12 месте в турнирной таблице французского первенства, оторвавшись на пять баллов от опасной зоны.

    Команда в текущем первенстве потерпела пять поражений, шесть игр закончила мировыми исходами и добилась четырех выигрышей. Причем все они были в последних четырех игровых днях.

    Так, в минувшем туре «красно-белые» одолели на выезде «Бордо» со счетом 2:1, а неделей ранее разгромили в родных стенах крепкий «Ланс» 4:0.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своей территории «Брест» в текущем розыгрыше Лиги 1 добыл две виктории, а также по три раза играл вничью и терпел неудачи.

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» с 12 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу Лиги 1. Правда, от безопасной строки коллектив отстает всего лишь на один балл.

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    • За всю турнирную дистанцию у «зеленых» пока есть только две победы, еще шесть встреч они завершили мировыми исходами и семь раз уходили с поля поверженными.

    В прошлом игровом дне команда потерпела домашнее фиаско от ПСЖ со счетом 1:3, а перед этим она не уступала на протяжении четырех игр, дважды победив в этом отрезке при двух мировых.

    Все прогнозы на футбол

    Вне родных стен «Сент-Этьен» в данном чемпионате Франции добыл пока только одну викторию, еще два раза он сыграл вничью и проиграл четыре матча.

    В прошлом сезоне «Брест» дважды переиграл «Сент-Этьен» — 4:1 и 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бреста» предлагают — 2.23.

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    На викторию «Сент-Этьена» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.72.

    «Брест» набрал фантастический ход и вполне может продлить свою удачную серию. В общем, в данном сражении ставим на викторию хозяев.

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    «Брест» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. «Брест» продлит свой победный ход?
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