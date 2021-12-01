Коэффициенты на матч Брест — Сент-Этьен
«Брест»
По итогам 15 туров «Брест» набрал 18 баллов, с которыми находится на 12 месте в турнирной таблице французского первенства, оторвавшись на пять баллов от опасной зоны.
Команда в текущем первенстве потерпела пять поражений, шесть игр закончила мировыми исходами и добилась четырех выигрышей. Причем все они были в последних четырех игровых днях.
Так, в минувшем туре «красно-белые» одолели на выезде «Бордо» со счетом 2:1, а неделей ранее разгромили в родных стенах крепкий «Ланс» 4:0.
На своей территории «Брест» в текущем розыгрыше Лиги 1 добыл две виктории, а также по три раза играл вничью и терпел неудачи.
«Сент-Этьен»
«Сент-Этьен» с 12 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу Лиги 1. Правда, от безопасной строки коллектив отстает всего лишь на один балл.
За всю турнирную дистанцию у «зеленых» пока есть только две победы, еще шесть встреч они завершили мировыми исходами и семь раз уходили с поля поверженными.
В прошлом игровом дне команда потерпела домашнее фиаско от ПСЖ со счетом 1:3, а перед этим она не уступала на протяжении четырех игр, дважды победив в этом отрезке при двух мировых.
Вне родных стен «Сент-Этьен» в данном чемпионате Франции добыл пока только одну викторию, еще два раза он сыграл вничью и проиграл четыре матча.
В прошлом сезоне «Брест» дважды переиграл «Сент-Этьен» — 4:1 и 2:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бреста» предлагают — 2.23.
На викторию «Сент-Этьена» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.72.
«Брест» набрал фантастический ход и вполне может продлить свою удачную серию. В общем, в данном сражении ставим на викторию хозяев.