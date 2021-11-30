Боккетти назвал переход в «Спартак» самым важным решением в жизни

Бывший защитник «Спартака»рассказал о переходе в московскую команду.

«Переход в "Спартак"? Мне позвонил Валерий Карпин. Я думал над этим предложением, так я хотел вернуться в Италию, пока был молодой. Меня приглашал "Ювентус", но речь шла об аренде с возможным последующим выкупом. Мне так не хотелось.

Я понял, что мне нужно сразу подписывать контракт со "Спартаком". Это решение было принято всей семьей. Это самое важное решение в моей жизни. "Спартак" выиграл чемпионат, Суперкубок. И у меня появилась семья, которая стала смыслом моей жизни.

"Спартак" для меня? Даже не знаю, как объяснить. Это очень важно. Каждый день, когда я встречался с болельщиками, я понимал, что значит "Спартак". Я почти 8 лет провел в "Спартаке", больше, чем в других командах. Для меня он значит очень многое.

Ты видишь, как люди любят "Спартак". Видишь в их глазах любовь к клубу. Ты как будто купаешься в любви. "Спартак" для России, и даже для Италии, это клуб с очень большой историей», — цитирует Боккетти «Спорт-Экспресс».