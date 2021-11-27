Сток Сити — Блэкберн Роверс: смотреть онлайн трансляцию 27.11.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Сток Сити» занимает 6 место с 31 очком, «Блэкберн Роверс» — 7 место с 30 очками.

Последний матч между собой: «Блэкберн Роверс» — «Сток Сити» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сток Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сток Сити» — «Блэкберн Роверс».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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