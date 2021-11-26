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    «Лестер» — «Легия»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Английский «Лестер» одержал домашнюю победу над польской «Легией» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы группы С.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. Дака на линии штрафной поймал отскок от защитника после передачи Барнса, классно развернулся, сделал несколько шагов вперёд и положил мяч в сетку.

    На 21-й минуте Джеймс Мэддисон в штрафной «Легии» получил мяч и пробил под перекладину метров с одиннадцати.

    Спустя пять минут в ворота «Лестера» был назначен пенальти за игру рукой Ндиди. Шмейхель отбил мяч после удара Эмрели с пенальти. Однако расторопнее всех в штрафной оказался Филип Младенович. Он добил мяч с близкого расстояния в сетку.

    А на 33-й минуте Онинье Ндиди после навеса с углового головой вколотил мяч в дальний верхний угол ворот «Легии».

    «Лисы» набрали восемь очков и обошли московский «Спартак». Команда Руя Витории с семью очками делит второе место с «Наполи», опережая итальянцев по дополнительным показателям. «Легия» с шестью очками замыкает турнирную таблицу.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В последнем туре поляки дома примут «Спартак», а «Наполи» и «Лестер» сойдутся в Италии.

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