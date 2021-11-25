«Црвена Звезда» одолела «Лудогорец», «Мидьюлланд» вырвал победу у «Браги»

«Црвена Звезда» Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 57-й минуте забил черногорский полузащитник хозяев Мирко Иванич.
Футбол. Лига Европы. Группа F
Црвена Звезда — Лудогорец 1:0
Гол: 1:0 Мирко Иванич (57') Црвена Звезда: Милан Борян, Милан Гаич, Страхиня Эракович, Александар Драгович, Радован Панков, Slavoljub Srnic, Негош Петрович (Ненад Крстичич, 67'), Гелор Канга (Секу Саного Жуниор, 81'), Александар Катай (Эль-Фарду Бен Набуан, 46'), Мирко Иванич, Милан Павков (Marko Lazetic, 81') Лудогорец: Пиерос Сотириу, Кирилл Десподов (Элвис Маню, 65'), Доминик Янков, Мэвис Тчибота (Дорин Ротариу, 77'), Стефан Баджи (Димитар Митков, 88'), Клод Гонсальвес (Мануэль Шоу, 65'), Шакилль Пинас, Игорь Пластун, Георги Терзиев, Джордан Икоко, Сержио Падт Предупреждения: Slavoljub Srnic (63'), Ненад Крстичич (69'), Пиерос Сотириу (85'), Милан Гаич (87'), Страхиня Эракович (88')
В другом матче группы датский «Мидтьюлланд» одержал домашнюю победу над португальской «Брагой» — 3:2.
В составе хозяев отличились Эрик Святченко (2-я минута), Густав Исаксен (48) и Эвандер (90+2, пенальти).
За португальцев голы забили Рикарду Орта (43) и Вендерсон Галено (85).
Группа F: 1. «Црвена Звезда» — 10 очков, 2. «Брага» — 9, 3. «Мидтьюлланд» — 8, 4. «Лудогорец» — 1.