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    Черчесов: Мне не стыдно за Евро-2020. Мы профессионально выполняли свою работу

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги Евро-2020.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Победы и поражения тебя всегда чему-то учат. Конечно, если ты хочешь учиться.

    Мы никогда на сто процентов не можем быть уверены, как поведем себя в той или иной экстремальной ситуации. Да, внутри себя мы думаем, что всегда будем поступать правильно.

    Вот сейчас будет пожар, и каждый из нас уверен, что побежит в самый огонь спасать людей.

    Но пока это ситуация с тобой не произошла, ты не можешь знать точно, что сделаешь на самом деле. И только когда что-то с тобой случается в реальности, тогда ты узнаешь свою настоящую реакцию.

    Мы попали в не самую приятную ситуацию — да, пробились на Евро-2020, который не имели права пропускать, но в группе выступили не лучшим образом.

    Уступили двум топ-командам. Но одна из них потом дошла до полуфинала, и если бы не судья, то и в финале бы играла.

    И вообще все видели, каким катком потом в отборе ЧМ-2022 Дания прошлась по соперникам. Сейчас я могу сказать, что мне не стыдно за Евро-2020.

    Мы профессионально выполняли свою работу. Но конкретного результата тем не менее на этом турнире не добились. И признаем это», — сказал Черчесов «КП».

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