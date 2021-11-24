Шериф — Реал Мадрид прямая трансляция 24.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Шериф» занимает 3 место с 6 очками, «Реал Мадрид» — 1 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Шериф» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шериф» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Реал Мадрид»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Шериф — Реал Мадрид.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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