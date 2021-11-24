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    «Реал» снова потеряет очки в матче с «Шерифом»?

    «Шериф» — «Реал». Прогноз (к. 2.30) и ставки на Лигу чемпионов 24 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Реал»
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    «Реал» одержал шесть побед в семи предыдущих матчах и ни разу не проиграл
    Мадридский «Реал» сыграе на выезде с молдавским «Шерифом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 23:00 мск. «Шериф» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 24 Ноября 2021 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.00
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 1.25
  • Ставка!
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    «Шериф»

    «Шериф» набрал шесть очков и занимает третьем место в группе после четырех туров.

    Клуб из Тирасполя, как известно, стартовал с двух сенсационных побед. Сначала команда Юрия Вернидуба обыграла донецкий «Шахтер», а потом одержал победу над мадридским «Реалом».

    После этого «Шериф» дважды уступил миланскому «Интеру». Оба матча завершились со счетом 3:1 в пользу итальянцев.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Шериф» забивал в каждом матче на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Реал»

    «Реал» единолично возглавляет группу после четырех сыгранных матчей. «Королевский клуб» набрал девять очков.

    После неприятного поражения от «Шерифа» команда Карло Анчелотти дважды выиграла у донецкого «Шахтера». В Киеве «Мадрид» одержал победу со счетом 5:0.

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    • Встреча в Мадриде получилась не такой простой. На этот раз «Реал» выиграл с разницей лишь в один мяч благодаря дублю Карима Бензема.

    «Реал» одержал шесть побед в семи предыдущих матчах и ни разу не проиграл.

    Прогноз и ставка

    На «Шериф» в этом матче можно поставить за 12.00, ничью букмекеры предлагают за 6.80, а победу «Реала» — за 1.26.

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    «Шериф» шокировал всех своими победами в начале группового этапа, но очень похоже на то, что случилось это не в последнюю очередь из-за того, что команду Вернидуба просто недооценили.

    На еще один такой сюрприз «Шериф» может не рассчитывать.

    Ставка — победа «Реала» больше 3,5 за 2.30.

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    «Шериф» — «Реал»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Прогнозы на футбол. «Реал» снова потеряет очки в матче с «Шерифом»?
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