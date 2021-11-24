«Челси» — «Ювентус»: счет матча 4:0, обзор голов

Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над туринским «Ювентусом» (4:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте. Угловой подавали хозяева, Рюдигер скинул грудью мяч на Трево Чалобу, и тот буквально расстрелял ворота гостей из убойной позиции.

На 55-й минуте Рис Джеймс принял мяч на грудь, дал игровому снаряду удариться о газон, после чего мощным ударом вколотил мяч в дальний угол ворот Войцеха Щенсны.

А спустя три минуты Рюдигер забросил мяч в штрафную на Джеймса, тот сделал пас на Зиеша, а Хаким довел мяч на Лофтуса-Чика.

Тот накрутив нескольких защитников соперника, выложил мяч на Хадсона-Одои — Каллум никаких шансов Щенсны уже не оставил.

Уже на пятой добавленной минуте Тимо Вернер довел счёт до сверхкрупного, удачно замкнув прострел от Зиеша.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Челси — Ювентус 4:0 Голы: 1:0 Трево Чалоба (25'), 2:0 Рис Джеймс (56'), 3:0 Каллум Хадсон-Одои (58') Челси: Эдуард Менди, Трево Чалоба, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Н’Голо Канте (Рубен Лофтус-Чик, 37'), Жоржиньо (Сауль Ньигес, 76'), Бен Чилвел (Сесар Аспиликуэта, 71'), Хаким Зиеш, Каллум Хадсон-Одои (Мэйсон Маунт, 76'), Кристиан Пулишич (Тимо Вернер, 72') Ювентус: Альваро Мората (Мойзе Кин, 68'), Федерико Кьеза (Деян Кулушевски, 80'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Артур, 67'), Родриго Бентанкур (Пауло Дибала, 59'), Уэстон Маккенни, Алекс Сандро, Маттейс де Лигт, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо (Koni De Winter, 80'), Войцех Щенсны Предупреждение: Хуан Куадрадо (23')

Группа Н: 1. «Челси» — 12 очков; 2. «Ювентус» — 12; 3. «Зенит» — 4; 4. «Мальме» — 1.

8 декабря «Челси» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом», а «Ювентус» примет на своем поле «Мальме».