«Челси» — «Ювентус»: счет матча 4:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 25-й минуте. Угловой подавали хозяева, Рюдигер скинул грудью мяч на Трево Чалобу, и тот буквально расстрелял ворота гостей из убойной позиции.
На 55-й минуте Рис Джеймс принял мяч на грудь, дал игровому снаряду удариться о газон, после чего мощным ударом вколотил мяч в дальний угол ворот Войцеха Щенсны.
А спустя три минуты Рюдигер забросил мяч в штрафную на Джеймса, тот сделал пас на Зиеша, а Хаким довел мяч на Лофтуса-Чика.
Тот накрутив нескольких защитников соперника, выложил мяч на Хадсона-Одои — Каллум никаких шансов Щенсны уже не оставил.
Уже на пятой добавленной минуте Тимо Вернер довел счёт до сверхкрупного, удачно замкнув прострел от Зиеша.
Группа Н: 1. «Челси» — 12 очков; 2. «Ювентус» — 12; 3. «Зенит» — 4; 4. «Мальме» — 1.
8 декабря «Челси» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом», а «Ювентус» примет на своем поле «Мальме».