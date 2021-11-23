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    Рикс: В матче с «Зенитом» у нас хорошие шансы одержать первую победу в группе ЛЧ

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    Полузащитник «Мальме» Сорен Рикс высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

    Сорен Рикс
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    Сорен Рикс

    «Благодаря хорошей подготовке и фантастической поддержке на трибунах завтра у нас есть хорошие шансы одержать первую победу в группе Лиги чемпионов.

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    Но нельзя говорить, что этот матч будет легче любого другого. Мы встречаемся с командой, где есть несколько индивидуально сильных игроков, поэтому от нас потребуется многое.

    Мы, конечно же, еще раз посмотрели запись первого матча с "Зенитом", проанализировали и увидели, что у нас есть шансы доставить сопернику проблемы.

    Надо на сто процентов выполнять план на протяжении 90 минут. На этом уровне это крайне важно для достижения результата», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После четырех туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своем активе 3 очка. «Мальме» (0) располагается на последнем, четвертом месте.

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