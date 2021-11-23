Рикс: В матче с «Зенитом» у нас хорошие шансы одержать первую победу в группе ЛЧ

«Благодаря хорошей подготовке и фантастической поддержке на трибунах завтра у нас есть хорошие шансы одержать первую победу в группе Лиги чемпионов.
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Но нельзя говорить, что этот матч будет легче любого другого. Мы встречаемся с командой, где есть несколько индивидуально сильных игроков, поэтому от нас потребуется многое.
Мы, конечно же, еще раз посмотрели запись первого матча с "Зенитом", проанализировали и увидели, что у нас есть шансы доставить сопернику проблемы.
Надо на сто процентов выполнять план на протяжении 90 минут. На этом уровне это крайне важно для достижения результата», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
После четырех туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своем активе 3 очка. «Мальме» (0) располагается на последнем, четвертом месте.