Лилль — Зальцбург прямая трансляция 23.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Лилль» занимает 3 место с 5 очками, «Зальцбург» — 1 место с 7 очками.
Последний матч между собой: «Зальцбург» — «Лилль» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Зальцбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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