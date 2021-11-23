Лилль — Зальцбург прямая трансляция 23.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Лилль» занимает 3 место с 5 очками, «Зальцбург» — 1 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «Зальцбург» — «Лилль» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Зальцбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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