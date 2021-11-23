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    «Быки» выберут защитный вариант в игре с «догами»

    «Лилль» — «РБ Зальцбург». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига чемпионов, 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «РБ Зальцбург»
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    «РБ Зальцбург»
    Французский «Лилль» сыграет на своем поле с австрийским «РБ Зальцбург» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 23:00 мск. «Лилль» — «РБ Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 23 Ноября 2021 года
    Лилль
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    •  Лилль 23:00 Зальцбург Зальцбург
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    «Лилль»

    В прошлом сезоне «Лилль» неожиданно для всех прервал многолетнюю гегемонию ПСЖ и стал чемпионом Франции, что позволило взять старт в Лиге чемпионов сразу же с группового раунда.

    В первом туре самого главного еврокубка «доги» расписали домашнюю мировую с немецким «Вольфсбургом» 0:0, затем в гостях проиграли предстоящему противнику 1:2, после чего набрали четыре очка в играх с «Севильей», сыграв 0:0 дома и победив 2:1 на выезде.

    Этой викторией они прервали свою 12-матчевую безвыигрышную серию в самомом престижном еврокубке, где восемь раз проиграли. С пятью очками «Лилль» идет вторым, но плотность в группе такая, что любая потеря очков может откинуть команду на последнее место.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На прошедших выходных действующий чемпион Франции расписал выездную мировую с «Монако» 2:2 во внутреннем первенстве, в котором он находится в середине турнирной таблицы.

    «РБ Зальцбург»

    До групповой стадии «РБ Зальцбург» преодолел один этап квалификации, обыграв по сумме двух матчей датский «Брондбю», дважды выиграв с одинаковым счетом по 2:1.

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    • В первом туре основного раунда «быки» сыграли вничью на выезде с испанской «Севильей» 1:1, а затем переиграли предстоящего оппонента 2:1, после чего обменялись домашними викториями с «Вольфсбургом» — 3:1 и 1:2.

    С семью очками «РБ Зальцбург» возглавляет свою группу, опережая преследователей на два и четыре очка соответственно. Стоит отметить, что у австрийского чемпиона лишь одно фиаско за последние 30 матчей во всех турнирах при 24 победах.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Перед данной встречей «красно-белые» не справились с «Адмирой» 0:0 в чемпионате Австрии, где они лидируют с большим отрывом даже от второй строки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 2.52.

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    На викторию «РБ Зальцбург» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.32.

    При определенных раскладах австрийцы уже после этого тура могут обеспечить себе участие в плей-офф, но для этого нужно не проиграть как минимум во Франции. Наверняка «быки» постараются строго сыграть в защите и не дадут много шансов «догам». Поэтому наша ставка на эту игру — ТМ 2,5.

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    «Лилль» — «РБ Зальцбург»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на футбол. «Быки» выберут защитный вариант в игре с «догами»
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