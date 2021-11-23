Французский «Лилль» сыграет на своем поле с австрийским «РБ Зальцбург» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 23:00 мск. «Лилль» — «РБ Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

В прошлом сезоне «Лилль» неожиданно для всех прервал многолетнюю гегемонию ПСЖ и стал чемпионом Франции, что позволило взять старт в Лиге чемпионов сразу же с группового раунда.

В первом туре самого главного еврокубка «доги» расписали домашнюю мировую с немецким «Вольфсбургом» 0:0, затем в гостях проиграли предстоящему противнику 1:2, после чего набрали четыре очка в играх с «Севильей», сыграв 0:0 дома и победив 2:1 на выезде.

Этой викторией они прервали свою 12-матчевую безвыигрышную серию в самомом престижном еврокубке, где восемь раз проиграли. С пятью очками «Лилль» идет вторым, но плотность в группе такая, что любая потеря очков может откинуть команду на последнее место.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На прошедших выходных действующий чемпион Франции расписал выездную мировую с «Монако» 2:2 во внутреннем первенстве, в котором он находится в середине турнирной таблицы.

«РБ Зальцбург»

До групповой стадии «РБ Зальцбург» преодолел один этап квалификации, обыграв по сумме двух матчей датский «Брондбю», дважды выиграв с одинаковым счетом по 2:1.

В первом туре основного раунда «быки» сыграли вничью на выезде с испанской «Севильей» 1:1, а затем переиграли предстоящего оппонента 2:1, после чего обменялись домашними викториями с «Вольфсбургом» — 3:1 и 1:2.

С семью очками «РБ Зальцбург» возглавляет свою группу, опережая преследователей на два и четыре очка соответственно. Стоит отметить, что у австрийского чемпиона лишь одно фиаско за последние 30 матчей во всех турнирах при 24 победах.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Перед данной встречей «красно-белые» не справились с «Адмирой» 0:0 в чемпионате Австрии, где они лидируют с большим отрывом даже от второй строки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 2.52.

На викторию «РБ Зальцбург» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.32.

При определенных раскладах австрийцы уже после этого тура могут обеспечить себе участие в плей-офф, но для этого нужно не проиграть как минимум во Франции. Наверняка «быки» постараются строго сыграть в защите и не дадут много шансов «догам». Поэтому наша ставка на эту игру — ТМ 2,5.