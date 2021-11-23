Динамо К — Бавария прямая трансляция 23.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Динамо К» занимает 4 место с 1 очком, «Бавария» — 1 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Бавария» — «Динамо К» 5:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо К» — «Бавария». Коэффициент ставки — 2.10.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бавария»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Динамо К — Бавария.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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