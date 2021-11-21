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    Сарри прокомментировал поражение от «Ювентуса»

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    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о поражении от «Ювентуса» в матче 13-го тура Серии А (0:2).

    Маурицио Сарри
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    Маурицио Сарри

    «Мы хорошо начали, но потом они поменяли схему, выпустив Кулусевского, и играли всемером за линией мяча. До 75-й минуты мы играли хорошо, не позволяя ничего создать, жаль, что наши моменты не были опасными.

    Пенальти? Для меня это выглядит как явная ошибка ВАР. Катальди появился перед Моратой, который затем столкнулся с ним в движении. Если спросить у ВАР о похожих эпизодах, то почему не назначили пенальти за толчок Педро? Судья был в двух метрах, а ВАР совершал невероятные ошибки. Я сказал арбитру матча Ди Белло, что Гасперини называет это "пенальтишки". Такое дают только в Италии», — цитирует Сарри Cittaleste.

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