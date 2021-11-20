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    «Аталанта» без Миранчука отгрузила пять мячей «Специи»

    «Аталанта» — «Специя»: счет матча 5:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Специя
    В матче 13-го тура чемпионата Италии «Аталанта» одержала домашнюю победу над «Специей» со счетом 5:2.

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    В составе победителей дубль оформил Марио Пашалич, который также ассистировал Луису Мурьелю, гол и пас на свой счет записал Дуван Сапата, еще один мяч забил Руслан Малиновский.

    Гости ответили двумя мячами Мбала Нзола, открывшего счет на 11-й минуте и установившего окончательный счет в компенсированное время.

    Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук попал в заявку на этот матч, но не вышел на поле.

    Команда из Бергамо набрала 25 очков и находится на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Гости с 11 очками располагаются на 16-й строчке.

    Календарь и таблица Серии А

    В следующем туре «Аталанта» на выезде сыграет с «Ювентусом» (27 ноября), а «Специя» дома примет «Болонью» (28 ноября).

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