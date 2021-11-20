«Аталанта» — «Специя»: счет матча 5:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубль оформил Марио Пашалич, который также ассистировал Луису Мурьелю, гол и пас на свой счет записал Дуван Сапата, еще один мяч забил Руслан Малиновский.
Гости ответили двумя мячами Мбала Нзола, открывшего счет на 11-й минуте и установившего окончательный счет в компенсированное время.
Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук попал в заявку на этот матч, но не вышел на поле.
Команда из Бергамо набрала 25 очков и находится на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Гости с 11 очками располагаются на 16-й строчке.
В следующем туре «Аталанта» на выезде сыграет с «Ювентусом» (27 ноября), а «Специя» дома примет «Болонью» (28 ноября).