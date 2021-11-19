«Зенит» — «Нижний Новгород»: счет 5:1, обзор голов

В поединке 15 тура РПЛна своем поле разгромилсо счетом 5:1.

Счет открыл Малком после передачи пяткой в исполнении Артема Дзюбы. Еще до перерыва Сам Дзюба отметился дважды, а гости сократили разрыв после гола Алексея Козлова.

Отметим, что в первом тайме Петрус Бумаль получил красную карточку и оставил «горожан» в меньшинстве.

Во втором тайме Артем Дзюба сделал хет-трик с передачи Малкома. Бразилец оформил 2 ассиста. Точку поставил Дмитрий Чистяков.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Нижний Новгород 5:1 Голы: 1:0 Малком (24'), 2:0 Артём Дзюба (34'), 2:1 Алексей Козлов (39') Зенит: Михаил Кержаков, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 61'), Вячеслав Караваев (Магомед Оздоев, 61'), Александр Ерохин (Сердар Азмун, 73'), Вендел (Вильмар Барриос, 67'), Дуглас Сантос (Алексей Сутормин, 61'), Малком, Андрей Мостовой, Артём Дзюба Нижний Новгород: Тимур Сулейманов, Кирилл Косарев (Lucas Masoero, 46'), Илья Берковский (Александр Сапета, 77'), Ibrokhimhalil Yoldoshev, Павел Могилевец (Igor Gorbunov, 30'), Петрюс Бумаль, Nikita Kakkoev (Альберт Шарипов, 72'), Алексей Козлов (Daniil Penchikov, 73'), Акош Кечкеш, Иван Миладинович, Артур Нигматуллин Предупреждения: Петрюс Бумаль (41'), Петрюс Бумаль (43'), Igor Gorbunov (55'), Сердар Азмун (90 + 1'), Иван Миладинович (90 + 1'), Вильмар Барриос (90 + 1'), Алексей Сутормин (90 + 3')

«Зенит» остается лидером таблицы, набрав 33 очка. «Нижний Новгород» завершил первый круг РПЛ на 13 месте с 14 очками.