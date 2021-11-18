Арбитров матча между сборными Аргентины и Бразилии отстранили от работы

Арбитры матча между национальными командами Аргентины и Бразилии (0:0) отстранены от работы на неопределенный срок, сообщает Marca.

По данным источника, причиной послужили допущенные ошибки в этой встрече. Отмечается, одной из ошибок называется то, что судьи не удалили аргентинского футболиста Николаса Отаменди за нарушение правил на бразильце Рафинье.

В итоге главный арбитр встречи Андрес Кунья и видеоассистент Эстебан Остохич были отстранены на неопределенный срок.

Сборная Аргентины после данного матча обеспечила себе участие в чемпионате мира-2022 в Катаре. Команда Бразилии квалифицировалась на турнир ранее.