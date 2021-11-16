ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сауль НьигесТрансферный дайджест. 9-15 ноября
  • 06:45
    • Рублев победил Циципаса на старте Итогового турнира ATP
  • 00:42
    • Швейцария напрямую вышла на мундиаль, Италия сыграет в стыках
  • 00:51
    • Дания потерпела первое поражение в квалификации на ЧМ-2022
  • 00:39
    • Англия разгромила Сан-Марино, Польша проиграла Венгрии
  • 23:56
    • Неймар не сыграет с Аргентиной из-за повреждения
    Все новости спорта

    Манчини: Я уверен, что Италия пробьется на чемпионат мира

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Северной Ирландии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничейный результат в матче с Северной Ирландией (0:0) в квалификации ЧМ-2022.

    Роберто Манчини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Манчини

    «Я сказал парням, что сейчас мы ничего не можем сделать. В марте нас ждет плей-офф, и нам нужно подготовиться как можно лучше и уже оттуда отправиться на чемпионат мира.

    Нам сложно даются голы, несмотря на наличие моментов. У нас была возможность открыть счет в первом тайме. Но вопрос в этой группе мы должны были закрыть в прошлой игре. Нам нужно заново открыть в себе то, что отличало нас до сих пор. Мы спокойны и ждем март месяц. Италия должна была побеждать Болгарию в сентябре и выигрывать у Швейцарии в обоих матчах.

    Что касается шансов, я полностью уверен, что сборная Италии попадет на чемпионат мира, и, возможно, даже выиграет его», — цитирует Манчини Джанлука Ди Марцио.

    Напомним, что итальянцы финишировали вторыми в группе и поборются за путевку в Катар в стыковых матчах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сделает ли Украина заявку на стыковые матчи?
  • Босния и Герцеговина — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Лишит ли Холланд голландцев прямой путевки на ЧМ-2022?
  • Нидерланды — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Молодежная сборная России не уступит испанцам?
  • Россия U21 — Испания U21. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Россия U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аргентина — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Олимп-Долгопрудный — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Томь
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры