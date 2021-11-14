Малафеев: Сборная России вполне способна успешно пройти стыки ЧМ-2022

Экс-вратарь сборной Россииподелился мнением насчет того, с какими командами в стыковых матчах у россиян остаются шансы на выход на ЧМ-2022 в Катаре.

Возможные соперники сборной России по первому раунду стыковых матчей: Турция, Норвегия, Уэльс, Финляндия, Северная Македония и Румыния.

«Наша сборная должна обыгрывать любую из перечисленных команд, если мы действительно хотим играть на чемпионате мира.

Мы не должны гадать и выбирать, кто бы нам больше подошел. Считаю, что все соперники проходимы и наша сборная вполне способна справиться с задачей по выходу на ЧМ-2022», — сказал Малафеев «Спорт-Экспрессу».

В дополнительном отборе в Европе примут участие 12 сборных — 10 команд со вторых мест всех групп и еще 2 команды из Лиги наций. Они определят трех оставшихся участников чемпионата мира от континента.

Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.