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    Малафеев: Сборная России вполне способна успешно пройти стыки ЧМ-2022

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    Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением насчет того, с какими командами в стыковых матчах у россиян остаются шансы на выход на ЧМ-2022 в Катаре.

    Вячеслав Малафеев
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    Вячеслав Малафеев

    Возможные соперники сборной России по первому раунду стыковых матчей: Турция, Норвегия, Уэльс, Финляндия, Северная Македония и Румыния.

    «Наша сборная должна обыгрывать любую из перечисленных команд, если мы действительно хотим играть на чемпионате мира.

    Мы не должны гадать и выбирать, кто бы нам больше подошел. Считаю, что все соперники проходимы и наша сборная вполне способна справиться с задачей по выходу на ЧМ-2022», — сказал Малафеев «Спорт-Экспрессу».

    В дополнительном отборе в Европе примут участие 12 сборных — 10 команд со вторых мест всех групп и еще 2 команды из Лиги наций. Они определят трех оставшихся участников чемпионата мира от континента.

    Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

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