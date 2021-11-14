Малафеев: Прямо явно играть в Сплите на ничью точно не стоит

Бывший вратарь «Зенита»высказался о предстоящем матче сборной России против Хорватии в квалификации ЧМ-2022.

«Пытаться сыграть на ничейку — это тоже всегда чревато. Даже если ты выстроишь под это правильную тактику, минимизируешь все риски, все равно бывает один момент, который становится голевым и решающим. Самый свежий пример — матч "Зенита" с "Челси".

Тем более у хорватов мастерства тоже хватает. Поэтому прямо явно играть в Сплите на ничью — наверное, нет. Но в концовке при положительном счете — вполне можно на это перестроиться. Выстроить редут и терпеть — за несколько минут до свистка в этом будет смысл.

Чем меньше времени остается сыграть, тем больше усталость, в том числе у атакующих игроков. И хитрости футбольные тоже можно использовать. Вплоть до того, чтобы потянуть время.

Сейчас меня могут неправильно понять некоторые болельщики, скажем так, дилетанты, которые считают, что сборная должна играть по-другому. Отвечу: отлично, можно сыграть в яркий атакующий футбол, даже забить два, но при этом в итоге не добиться результата.

Мое мнение: в таких матчах красота, зрелищность и, если хотите, эстетика уходят на второй план. Здесь нужен результат. И пусть он даже будет добыт путем хитрости, затяжек времени, тактическими заменами, на худой конец, даже симуляцией. Некрасиво, конечно, но тут все средства хороши.

На кону стоит очень многое. И если мы в итоге добьемся результата, то, думаю, за все эти вещи нынешнюю сборную никто не упрекнет. Любые здравомыслящие игроки и команды будут использовать все это для себя», — сказал Малафеев «Матч ТВ».

Прогноз на матч Хорватия — Россия

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20).