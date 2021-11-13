Уэльс — Белоруссия прямая трансляция 13.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Уэльс» занимает 3 место с 11 очком, «Белоруссия» — 5 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Белоруссия» — «Уэльс» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэльс» — «Белоруссия». Коэффициент ставки — 1.85.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Уэльс»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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