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    Уэльс — Белоруссия прямая трансляция 13.11.2021, смотреть онлайн

    Уэльс — Белоруссия: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Уэльса Сборная Белоруссии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Уэльс» — «Белоруссия» в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    В турнирной таблице «Уэльс» занимает 3 место с 11 очком, «Белоруссия» — 5 место с 3 очками.

    Последний матч между собой: «Белоруссия» — «Уэльс» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэльс» — «Белоруссия». Коэффициент ставки — 1.85.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Уэльс»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Уэльс — Белоруссия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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