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    Сможет ли Уэльс разгромить Белоруссию?

    Сборная Уэльса сыграет на своем поле с командой Белоруссии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 13 ноября в Кардиффе, начало — в 22:45 мск.

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    Прогноз и ставки на Сборная Уэльса сыграет на своем поле с командой Белоруссии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022
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    Беспроигрышная серия Уэльса в текущем отборе составляет пять матчей
    Уэльс — Белоруссия. Прогноз (к. 1.85) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 13 ноября 2021 года Сборная Уэльса сыграет на своем поле с командой Белоруссии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 13 Ноября 2021 года
    Уэльс
  • Кардифф
    •  Уэльс 22:45 Белоруссия Белоруссия
  • Минск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.21
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 15.50
  • Ставка!
    •

    Уэльс

    Сборная Уэльса набрала 11 очков и занимает третье место в группе, отставая от Чехии по дополнительным показателям. При этом единственный конкурент в борьбе за второе место провел на один матч больше.

    Беспроигрышная серия валлийцев в текущем отборе составляет пять матчей. После поражения от Бельгии в стартовом туре они набрали 11 очков.

    В октябре Уэльс сыграл на выезде вничью с Чехией — 2:2. Шикарный результат, тем более с учетом того, что встречу пропускал Гарет Бейл, который по-прежнему восстанавливается после травмы.

    В следующем матче Уэльс одержал гостевую победу над Эстонией (1:0).

    Белоруссия

    Сборная Белоруссии находится на последнем месте. После семи сыгранных матчей в ее активе лишь три очка.

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    • Серия поражений белорусов составляет уже шесть матчей. На этом отрезке они пропустили 17 мячей.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В прошлом месяце Белоруссия проиграла сборным Эстонии (0:2) и Чехии (0:2).

    Прогноз и ставка

    На Уэльс можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают за 6.65, а победу Белоруссии — за 16:25.

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    Уэльсу нужно срочно побеждать, поскольку впереди непростой матч с бельгийцами. Но в данном случае сложно представить, что валлийцам что-то помешает набрать три очка в игре с Белоруссией.

    Ставка — победа Уэльса + тотал больше 2,5 за 1.85.

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    Сборная Уэльса сыграет на своем поле с командой Белоруссии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Уэльс разгромить Белоруссию?
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