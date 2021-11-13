Уэльс — Белоруссия. Прогноз (к. 1.85) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 13 ноября 2021 года Сборная Уэльса сыграет на своем поле с командой Белоруссии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

Сборная Уэльса набрала 11 очков и занимает третье место в группе, отставая от Чехии по дополнительным показателям. При этом единственный конкурент в борьбе за второе место провел на один матч больше.

Беспроигрышная серия валлийцев в текущем отборе составляет пять матчей. После поражения от Бельгии в стартовом туре они набрали 11 очков.

В октябре Уэльс сыграл на выезде вничью с Чехией — 2:2. Шикарный результат, тем более с учетом того, что встречу пропускал Гарет Бейл, который по-прежнему восстанавливается после травмы.

В следующем матче Уэльс одержал гостевую победу над Эстонией (1:0).

Белоруссия

Сборная Белоруссии находится на последнем месте. После семи сыгранных матчей в ее активе лишь три очка.

Серия поражений белорусов составляет уже шесть матчей . На этом отрезке они пропустили 17 мячей.

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В прошлом месяце Белоруссия проиграла сборным Эстонии (0:2) и Чехии (0:2).

Прогноз и ставка

На Уэльс можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают за 6.65, а победу Белоруссии — за 16:25.

Уэльсу нужно срочно побеждать, поскольку впереди непростой матч с бельгийцами. Но в данном случае сложно представить, что валлийцам что-то помешает набрать три очка в игре с Белоруссией.

Ставка — победа Уэльса + тотал больше 2,5 за 1.85.