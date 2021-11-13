Металлург Липецк — Нефтехимик прямая трансляция 13.11.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

В турнирной таблице «Металлург Липецк» занимает 19 место с 18 очками, «Нефтехимик» — 6 место с 36 очками.

Последний матч между собой: «Нефтехимик» — «Металлург Липецк» 5:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Липецк» — «Нефтехимик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Нефтехимик»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Металлург Липецк — Нефтехимик.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам