Металлург Липецк — Нефтехимик прямая трансляция 13.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Металлург Липецк» занимает 19 место с 18 очками, «Нефтехимик» — 6 место с 36 очками.
Последний матч между собой: «Нефтехимик» — «Металлург Липецк» 5:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Липецк» — «Нефтехимик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Нефтехимик»).
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