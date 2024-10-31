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    Циципас и Серундоло снова дойдут до решающего тай-брейка?

    Циципас — Серундоло. Ставка (к. 2.28) и прогноз на «Мастерс» в Париже 31 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Серундоло
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Серундоло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Циципас

    Стефанос в первом круге одержал волевую победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 4:6, 6:3, 6:3.

    В следующем матче грек уверенно переиграл чилийца Алехандро Табило — 6:3, 6:4.

    Циципас, кажется, неплохо подготовился к «Мастерсу» в столице Франции, но также нет смысла отрицать, что ему досталась не самая сложная сетка в начале турнира.

    Прогнозы на теннис

    В двух предыдущих сезонах Циципас дошел на «тысянике» в Париже до полуфинала. Также добавим, что после Олимпиады он пока ни разу не выигрывал два матча подряд.

    Серундоло

    Франсиско тем временем второй год подряд дошел в Париже до третьего круга.

    Во втором раунде аргентинский теннисист одержал победу над Андреем Рублевым — 7:6, 7:6.

    Безусловно, Серундоло удивил, но, с другой стороны, глядя на недавние результаты россиянина, это сложно назвать сенсацией.

    Серундоло, как и Рублев, часто ошибался на подаче, но в ключевых эпизодах, в том числе на тай-брейках, играл лучше соперника.

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    После победы на июльском турнире в хорватском Умаге Франсиско пока ни разу не выигрывал больше двух матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.49, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: на прошлой неделе у грека был тяжелейший матч против аргентинца в Базеле. Там Стефанос дожал Серундоло только на решающем тай-брейке — 6:3, 6:7, 7:6.

    Очевидно, что соперник действительно непростой, но мы все равно считаем, что на этот раз Циципасу должно хватить для победы двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса в двух сетах за 2.28.

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    Циципас — Серундоло: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на теннис. Циципас и Серундоло снова дойдут до решающего тай-брейка?
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