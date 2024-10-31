Грек Стефанос Циципас сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Серундоло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Циципас

Стефанос в первом круге одержал волевую победу над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 4:6, 6:3, 6:3.

В следующем матче грек уверенно переиграл чилийца Алехандро Табило — 6:3, 6:4.

Циципас, кажется, неплохо подготовился к «Мастерсу» в столице Франции, но также нет смысла отрицать, что ему досталась не самая сложная сетка в начале турнира.

Прогнозы на теннис

В двух предыдущих сезонах Циципас дошел на «тысянике» в Париже до полуфинала. Также добавим, что после Олимпиады он пока ни разу не выигрывал два матча подряд.

Серундоло

Франсиско тем временем второй год подряд дошел в Париже до третьего круга.

Во втором раунде аргентинский теннисист одержал победу над Андреем Рублевым — 7:6, 7:6.

Безусловно, Серундоло удивил, но, с другой стороны, глядя на недавние результаты россиянина, это сложно назвать сенсацией.

Серундоло, как и Рублев, часто ошибался на подаче, но в ключевых эпизодах, в том числе на тай-брейках, играл лучше соперника.

После победы на июльском турнире в хорватском Умаге Франсиско пока ни разу не выигрывал больше двух матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.49, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: на прошлой неделе у грека был тяжелейший матч против аргентинца в Базеле. Там Стефанос дожал Серундоло только на решающем тай-брейке — 6:3, 6:7, 7:6.

Очевидно, что соперник действительно непростой, но мы все равно считаем, что на этот раз Циципасу должно хватить для победы двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса в двух сетах за 2.28.