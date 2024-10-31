Эмбер
Французский теннисист в начале турнира выиграл у двух соперников из США.
В первом раунде Эмберу пришлось понервничать в матче против Брэндона Накашимы — 6:3, 4:6, 6:4.
Следующий матч получился не таким напряженным — Юго спокойно разобрался с Маркосом Гироном (6:3, 6:2).
Это всего лишь второй турнир после Уимблдона, на котором Эмбер выиграл больше одного матча. В конце сентября он дошел до финала в Токио.
На уровне «Мастерсов» лучшим результатом Эмбера в этом году пока остается четвертьфинал в Монте-Карло.
Алькарас
Карлос в первом матче одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 7:5, 6:1.
Как ни странно, для испанца это была принципиальная игра. В начале года он проиграл Харри на грунте в Буэнос-Айресе.
Разумеется, Алькарас постарался доказать, что поражение в столице Аргентины было всего лишь банальным недоразумением.
Ранее в октябре Алькарас взял титул в Пекине (выиграл в финале у Янника Синнера), дошел всего лишь до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае и выступил на выставочном турнире «Шлем шести королей» (проиграл в финале Синнеру).
На «Мастерсе» в Париже лучшим результатом Алькараса пока остается четвертьфинал в 2022 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 5.25, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.16.
Прогноз: вполне вероятно, что Юго как минимум сможет избежать разгрома. Тут важно учитывать, что француза будет активно поддерживать местная публика.
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Летом Эмбер выиграл у Алькараса сет на Уимблдоне. Позже был еще один матч — в сентябре Карлос выиграл у Юго в рамках Кубка Дэвиса со счетом 6:3, 6:3.
Скорее всего, Алькарас снова подтвердит статус фаворита, но матч вряд ли получится
простым.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 за 1.98.