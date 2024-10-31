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    Алькарасу понадобится дополнительный сет в матче с Эмбером?

    Эмбер — Алькарас. Ставка (к. 1.98) и прогноз на «Мастерс» в Париже 31 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эмбер — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Юго Эмбера в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эмбер — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Эмбер

    Французский теннисист в начале турнира выиграл у двух соперников из США.

    В первом раунде Эмберу пришлось понервничать в матче против Брэндона Накашимы — 6:3, 4:6, 6:4.

    Следующий матч получился не таким напряженным — Юго спокойно разобрался с Маркосом Гироном (6:3, 6:2).

    Это всего лишь второй турнир после Уимблдона, на котором Эмбер выиграл больше одного матча. В конце сентября он дошел до финала в Токио.

    Прогнозы на теннис

    На уровне «Мастерсов» лучшим результатом Эмбера в этом году пока остается четвертьфинал в Монте-Карло.

    Алькарас

    Карлос в первом матче одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 7:5, 6:1.

    Как ни странно, для испанца это была принципиальная игра. В начале года он проиграл Харри на грунте в Буэнос-Айресе.

    Разумеется, Алькарас постарался доказать, что поражение в столице Аргентины было всего лишь банальным недоразумением.

    Ранее в октябре Алькарас взял титул в Пекине (выиграл в финале у Янника Синнера), дошел всего лишь до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае и выступил на выставочном турнире «Шлем шести королей» (проиграл в финале Синнеру).

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    На «Мастерсе» в Париже лучшим результатом Алькараса пока остается четвертьфинал в 2022 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 5.25, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: вполне вероятно, что Юго как минимум сможет избежать разгрома. Тут важно учитывать, что француза будет активно поддерживать местная публика.

    Летом Эмбер выиграл у Алькараса сет на Уимблдоне. Позже был еще один матч — в сентябре Карлос выиграл у Юго в рамках Кубка Дэвиса со счетом 6:3, 6:3.

    Скорее всего, Алькарас снова подтвердит статус фаворита, но матч вряд ли получится
    простым.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 за 1.98.

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    Эмбер — Алькарас: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на теннис. Алькарасу понадобится дополнительный сет в матче с Эмбером?
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