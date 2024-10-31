Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Юго Эмбера в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эмбер — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эмбер

Французский теннисист в начале турнира выиграл у двух соперников из США.

В первом раунде Эмберу пришлось понервничать в матче против Брэндона Накашимы — 6:3, 4:6, 6:4.

Следующий матч получился не таким напряженным — Юго спокойно разобрался с Маркосом Гироном (6:3, 6:2).

Это всего лишь второй турнир после Уимблдона, на котором Эмбер выиграл больше одного матча. В конце сентября он дошел до финала в Токио.

Прогнозы на теннис

На уровне «Мастерсов» лучшим результатом Эмбера в этом году пока остается четвертьфинал в Монте-Карло.

Алькарас

Карлос в первом матче одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 7:5, 6:1.

Как ни странно, для испанца это была принципиальная игра. В начале года он проиграл Харри на грунте в Буэнос-Айресе.

Разумеется, Алькарас постарался доказать, что поражение в столице Аргентины было всего лишь банальным недоразумением.

Ранее в октябре Алькарас взял титул в Пекине (выиграл в финале у Янника Синнера), дошел всего лишь до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае и выступил на выставочном турнире «Шлем шести королей» (проиграл в финале Синнеру).

На «Мастерсе» в Париже лучшим результатом Алькараса пока остается четвертьфинал в 2022 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 5.25, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: вполне вероятно, что Юго как минимум сможет избежать разгрома. Тут важно учитывать, что француза будет активно поддерживать местная публика.

Летом Эмбер выиграл у Алькараса сет на Уимблдоне. Позже был еще один матч — в сентябре Карлос выиграл у Юго в рамках Кубка Дэвиса со счетом 6:3, 6:3.

Скорее всего, Алькарас снова подтвердит статус фаворита, но матч вряд ли получится

простым.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 за 1.98.