В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Дженоа» — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии

«Дженоа» находится в зоне вылета. Клуб идет на 19-м месте в таблице. Набрано 6 очков в девяти встречах.

В октябре «Дженоа» ни разу не победила. У клуба два поражения и одна ничья. Очки удалось завоевать лишь в матче с «Болоньей» (2:2).

Прогнозы и ставки на футбол

«Фиорентина» замыкает топ-4. У команды 16 очков по итогам девяти поединков. «Фиорентина» одержала четыре победы, четыре раза сыграла вничью и один раз уступила.

У «Фиорентины» на данный момент пятиматчевая выигрышная серия. Стоит отметить атаку команды. В трех встречах клуб забил 15 голов.

Ставка: Победа «Фиорентины» за 1.83.

«Комо» — «Лацио»

Футбол. Чемпионат Италии

«Комо» располагается на 13-й позиции. У команды 9 очков по итогам девяти встреч. От зоны вылета «Комо» отделяет один балл.

В октябре «Комо» провел три встречи. Клуб ни разу не победил — были два поражения и одна ничья.

«Лацио» располагается на шестом месте. У клуба 16 очков по итогам девяти матчей. Разница мячей составляет 17-12.

Последний раз «Лацио» и «Комо» играли друг с другом более 20 лет назад. В 2003 году римляне разгромили соперника со счетом 3:0. Что будет на этот раз?

Ставка: «Лацио» не проиграет за 1.43.

«Рома» — «Торино» Футбол. Чемпионат Италии

«Рома» идет 12-й в таблице. Команда набрала 10 очков в девяти поединках. У «Ромы» две победы, 4 ничьи и три поражения.

В октябре «Рома» часто уступает. Клуб с учетом всех турниров трижды проиграл. Ранее неудачным оказался выезд во Флоренцию (1:5).

«Торино» находится в середине таблицы. У команды 14 очков по итогам девяти поединков. Команда в нынешнем розыгрыше Серии А одержала 4 победы.

Букмекеры уверены в победе «Ромы». Сенсация вряд ли случится. «Торино» последний раз побеждал в Риме в 2020 году.

Ставка: Победа «Ромы» за 1.74.

Общий коэффициент — 4.55.