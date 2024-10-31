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    «Фиорентина» победит в Генуе, у «Ромы» не возникнет проблем во встрече с «Торино»

    Экспресс дня 31 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Фиорентина»
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Дженоа» — «Фиорентина»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Дженоа» находится в зоне вылета. Клуб идет на 19-м месте в таблице. Набрано 6 очков в девяти встречах.

    В октябре «Дженоа» ни разу не победила. У клуба два поражения и одна ничья. Очки удалось завоевать лишь в матче с «Болоньей» (2:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Фиорентина» замыкает топ-4. У команды 16 очков по итогам девяти поединков. «Фиорентина» одержала четыре победы, четыре раза сыграла вничью и один раз уступила.

    У «Фиорентины» на данный момент пятиматчевая выигрышная серия. Стоит отметить атаку команды. В трех встречах клуб забил 15 голов.

    Ставка: Победа «Фиорентины» за 1.83.

    «Комо» — «Лацио»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Комо» располагается на 13-й позиции. У команды 9 очков по итогам девяти встреч. От зоны вылета «Комо» отделяет один балл.

    В октябре «Комо» провел три встречи. Клуб ни разу не победил — были два поражения и одна ничья.

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    «Лацио» располагается на шестом месте. У клуба 16 очков по итогам девяти матчей. Разница мячей составляет 17-12.

    Последний раз «Лацио» и «Комо» играли друг с другом более 20 лет назад. В 2003 году римляне разгромили соперника со счетом 3:0. Что будет на этот раз?

    Ставка: «Лацио» не проиграет за 1.43.

    «Рома» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Рома» идет 12-й в таблице. Команда набрала 10 очков в девяти поединках. У «Ромы» две победы, 4 ничьи и три поражения.

    В октябре «Рома» часто уступает. Клуб с учетом всех турниров трижды проиграл. Ранее неудачным оказался выезд во Флоренцию (1:5).

    «Торино» находится в середине таблицы. У команды 14 очков по итогам девяти поединков. Команда в нынешнем розыгрыше Серии А одержала 4 победы.

    Букмекеры уверены в победе «Ромы». Сенсация вряд ли случится. «Торино» последний раз побеждал в Риме в 2020 году.

    Ставка: Победа «Ромы» за 1.74.

    Общий коэффициент — 4.55.

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    Экспресс дня 31 октября: прогноз, ставка (4.55), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Экспресс. «Фиорентина» победит в Генуе, у «Ромы» не возникнет проблем во встрече с «Торино»
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