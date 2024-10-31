31 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Лацио». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Комо»

Турнирное положение: команда из одноименного города после выхода в Серию А показывает себя довольно неплохо.

Коллектив из Комо смог набрать уже девять очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице.

«Сине-белые» смогли забить 11 мячей, а в свои ворота пропустили целых 16.

Последние матчи: в прошлых турах «Комо» проиграл «Торино» (0:1) и «Наполи» (1:3), а также сыграл вничью с «Пармой» (1:1).

До этого подопечные Сеска Фабрегаса переиграли «Верону» (3:2) и «Аталанту» (3:2).

Прогнозы и ставки на Серию А

Также команда уже успела вылететь из Кубка Италии, уступив «Сампдории».

Не сыграют: в лазарете «Комо» находятся Федерико Барба, Альберто Черри и Игнас ван дер Бремпт.

Состояние команды: сейчас «Комо» является середняком лиги. С этой командой точно никому легко не будет.

Думается, что если «Комо» завершит сезон примерно в середине, то все будут рады, поскольку это отличный результат для дебютного сезона.

«Лацио»

Турнирное положение: команда из Рима борется за высокие позиции в этом сезоне.

В настоящий момент римляне имеют в своем активе 16 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Римский коллектив смог забить 17 мячей, а в свои ворота пропустил 12.

Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Италии победила «Дженоа» (3:0), а до этого проиграла «Ювентусу» (0:1).

Перед этим же столичный коллектив переиграл «Эмполи» (2:1) и «Торино» (3:2).

Также «бело-небесно-голубые» успели выиграть у «Динамо» (3:0), «Ниццы» (4:1) и «Твенте» (2:0) в Лиге Европы.

Не сыграют: травмирован у «орлят» только Мануэль Лаццари.

Состояние команды: сейчас «лациале» идут достаточно хорошо и ровно. «Орлы» никому не проигрывают по игре и показывают отличный футбол.

Подопечные Марко Барони являются по-настоящему грозной силой в этом сезоне. Думается, что «Лацио» точно по силам побороться за место в зоне Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

«Комо» не может выиграть на протяжении 3 матчей

«Лацио» выиграл в 7 из 8 последних матчей во всех турнирах

«Лацио» не забил только в 1 матче этого сезона

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.30, победа «Комо» — в 2.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.98 и 1.85 соответственно.

Прогноз: «Лацио» находится в отличной форме и он сильнее соперника, поэтому должен добывать победу.

Ставка: победа «Лацио» за 2.50.

Прогноз: команды в этом сезоне прилично забивают, поэтому должны пробить тотал и забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.98