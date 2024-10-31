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    Хачанов легко остановит обидчика Медведева?

    Хачанов — Попырин. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Париже 31 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Попырин
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Попырин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Карен в среду сделал то, что оказалось не под силу сразу шести серьезным игрокам.

    Хачанов одержал волевую победу над Джованни Мпетши-Перрикаром (6:7, 6:1, 6:4), который на прошлой неделе стал чемпионом турнира в Базеле, а на старте «тысячника» в Париже выиграл у полуфиналиста US Open Фрэнсиса Тиафо.

    В первом сете француз снова пугающе хорошо подавал и первым мячом, и вторым — на приеме у Карена действительно не было шансов.

    Но как только у Мпетши-Перрикара начались проблемы на подаче, ситуация на корте мгновенно изменилась в пользу Хачанова.

    Прогнозы на теннис

    В это сложно поверить, но российский теннисист действительно выиграл 10 из последних 11-ти матчей.

    Попырин

    Алексей тем временем тоже успел напомнить, что его ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Во втором круге теннисист из Австралии остановил Даниила Медведева, хотя россиянин, по мнению букмекеров, был явным фаворитом.

    Попырин переиграл Медведева в нервном трехсетовом матче — 6:4, 6:2, 7:6. В отличие от соперника, Алексей допустил лишь одну ошибку на решающем тай-брейке.

    В первом круге Попырин выиграл у итальянца Маттео Берреттини со счетом 7:5, 7:6.

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    На самом деле успехи Попырина не должны удивлять, все-таки ранее в этом сезоне он выиграл «Мастерс» в Монреале и уверенно победил Новака Джоковича на US Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.69, победу Попырина букмекеры предлагают за 2.17.

    Прогноз: Карен ведет 3-1 в личных встречах с Алексеем, но мы считаем, что здесь все-таки лучше не ставить на исход. Россиянину снова достался очень опасный соперник, о чем свидетельствует в том числе победа Попырина над Медведевым.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

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    Хачанов — Попырин: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на теннис. Хачанов легко остановит обидчика Медведева?
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