Хачанов
Карен в среду сделал то, что оказалось не под силу сразу шести серьезным игрокам.
Хачанов одержал волевую победу над Джованни Мпетши-Перрикаром (6:7, 6:1, 6:4), который на прошлой неделе стал чемпионом турнира в Базеле, а на старте «тысячника» в Париже выиграл у полуфиналиста US Open Фрэнсиса Тиафо.
В первом сете француз снова пугающе хорошо подавал и первым мячом, и вторым — на приеме у Карена действительно не было шансов.
Но как только у Мпетши-Перрикара начались проблемы на подаче, ситуация на корте мгновенно изменилась в пользу Хачанова.
В это сложно поверить, но российский теннисист действительно выиграл 10 из последних 11-ти матчей.
Попырин
Алексей тем временем тоже успел напомнить, что его ни в коем случае нельзя недооценивать.
Во втором круге теннисист из Австралии остановил Даниила Медведева, хотя россиянин, по мнению букмекеров, был явным фаворитом.
Попырин переиграл Медведева в нервном трехсетовом матче — 6:4, 6:2, 7:6. В отличие от соперника, Алексей допустил лишь одну ошибку на решающем тай-брейке.
В первом круге Попырин выиграл у итальянца Маттео Берреттини со счетом 7:5, 7:6.
На самом деле успехи Попырина не должны удивлять, все-таки ранее в этом сезоне он выиграл «Мастерс» в Монреале и уверенно победил Новака Джоковича на US Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.69, победу Попырина букмекеры предлагают за 2.17.
Прогноз: Карен ведет 3-1 в личных встречах с Алексеем, но мы считаем, что здесь все-таки лучше не ставить на исход. Россиянину снова достался очень опасный соперник, о чем свидетельствует в том числе победа Попырина над Медведевым.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.