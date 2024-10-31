Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Попырин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хачанов

Карен в среду сделал то, что оказалось не под силу сразу шести серьезным игрокам.

Хачанов одержал волевую победу над Джованни Мпетши-Перрикаром (6:7, 6:1, 6:4), который на прошлой неделе стал чемпионом турнира в Базеле, а на старте «тысячника» в Париже выиграл у полуфиналиста US Open Фрэнсиса Тиафо.

В первом сете француз снова пугающе хорошо подавал и первым мячом, и вторым — на приеме у Карена действительно не было шансов.

Но как только у Мпетши-Перрикара начались проблемы на подаче, ситуация на корте мгновенно изменилась в пользу Хачанова.

Прогнозы на теннис

В это сложно поверить, но российский теннисист действительно выиграл 10 из последних 11-ти матчей.

Попырин

Алексей тем временем тоже успел напомнить, что его ни в коем случае нельзя недооценивать.

Во втором круге теннисист из Австралии остановил Даниила Медведева, хотя россиянин, по мнению букмекеров, был явным фаворитом.

Попырин переиграл Медведева в нервном трехсетовом матче — 6:4, 6:2, 7:6. В отличие от соперника, Алексей допустил лишь одну ошибку на решающем тай-брейке.

В первом круге Попырин выиграл у итальянца Маттео Берреттини со счетом 7:5, 7:6.

На самом деле успехи Попырина не должны удивлять, все-таки ранее в этом сезоне он выиграл «Мастерс» в Монреале и уверенно победил Новака Джоковича на US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.69, победу Попырина букмекеры предлагают за 2.17.

Прогноз: Карен ведет 3-1 в личных встречах с Алексеем, но мы считаем, что здесь все-таки лучше не ставить на исход. Россиянину снова достался очень опасный соперник, о чем свидетельствует в том числе победа Попырина над Медведевым.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.