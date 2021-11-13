«Металлург» Липецк сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 15:00 мск. «Металлург» Липецк — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Липецк

«Металлург» Липецк в нынешнем сезоне все никак не покинет зону вылета. 18 очков — это столько же, сколько и у идущего на последнем месте «Текстильщика».

Липчане хуже всех действуют в обороне. В 21 матче команда пропустила уже 46 мячей, да и атака не особо радует (17 голов).

В минувшем туре «Металлург» Липецк уступил «Акрону» (2:0). Причем до того «металлурги» одолели лидера «Оренбург» (1:0).

Прогнозы на ФНЛ

За Артуром Арустамяном, забившим 7 мячей в ФНЛ, уже стартует охота со стороны клубов РПЛ, Удержать форварда липчанам вряд ли удастся.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы сильны, но нестабильны. Нынешнее 6 место перспективное, тем паче, отставание от заветной четвертой позиции составляет всего три пункта.

Кириллу Новикову уже удалось создать крепкий коллектив. Ну, а бомбардирские подвиги Александра Юшина в виде 16 голов в 21 матче — вообще отдельная песня!

Минувший тур «Нефтехимик» сенсационно провалил. Дома команда Новикова уступила «Волгарю» (0:1).

«Нефтехимик» имеет неприятную серию из двух поражений подряд. Причем последний выездной успех пришелся на матч с «Аланией» (2:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 1.63, на ничью за 3.90, а на «Металлург» Липецк — за 5.00.

Липчане слишком часто пропускают в свои ворота.

«Нефтехимик» намерен прервать серию неудач .

Нижнекамцы выглядят сильнее, и наверняка быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.