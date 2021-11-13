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    «Нефтехимик» оперативно прищучит липчан?

    «Металлург» Липецк — «Нефтехимик». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, ФНЛ, 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Липецк — «Нефтехимик»
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    Кирилл Новиков
    «Металлург» Липецк сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 15:00 мск. «Металлург» Липецк — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Ноября 2021 года
    Металлург Липецк
  • Россия. ФНЛ
    •  Металлург Липецк 18:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.60
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.63
  • Ставка!
    •

    «Металлург» Липецк

    «Металлург» Липецк в нынешнем сезоне все никак не покинет зону вылета. 18 очков — это столько же, сколько и у идущего на последнем месте «Текстильщика».

    Липчане хуже всех действуют в обороне. В 21 матче команда пропустила уже 46 мячей, да и атака не особо радует (17 голов).

    В минувшем туре «Металлург» Липецк уступил «Акрону» (2:0). Причем до того «металлурги» одолели лидера «Оренбург» (1:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    За Артуром Арустамяном, забившим 7 мячей в ФНЛ, уже стартует охота со стороны клубов РПЛ, Удержать форварда липчанам вряд ли удастся.

    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы сильны, но нестабильны. Нынешнее 6 место перспективное, тем паче, отставание от заветной четвертой позиции составляет всего три пункта.

    Кириллу Новикову уже удалось создать крепкий коллектив. Ну, а бомбардирские подвиги Александра Юшина в виде 16 голов в 21 матче — вообще отдельная песня!

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    • Минувший тур «Нефтехимик» сенсационно провалил. Дома команда Новикова уступила «Волгарю» (0:1).

    «Нефтехимик» имеет неприятную серию из двух поражений подряд. Причем последний выездной успех пришелся на матч с «Аланией» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 1.63, на ничью за 3.90, а на «Металлург» Липецк — за 5.00.

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    Липчане слишком часто пропускают в свои ворота.

    «Нефтехимик» намерен прервать серию неудач.

    Нижнекамцы выглядят сильнее, и наверняка быстро добьются своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.

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    «Металлург» Липецк — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. «Нефтехимик» оперативно прищучит липчан?
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