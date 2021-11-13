Черногория — Нидерланды прямая трансляция 13.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022.

В турнирной таблице «Черногория» занимает 4 место с 11 очком, «Нидерланды» — 1 место с 19 очками.

Последний матч между собой: «Нидерланды» — «Черногория» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Нидерланды»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Черногория» — «Нидерланды». Коэффициент ставки — 2.01.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Черногория» — «Нидерланды».

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