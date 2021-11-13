Черногория — Нидерланды прямая трансляция 13.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Черногория» занимает 4 место с 11 очком, «Нидерланды» — 1 место с 19 очками.
Последний матч между собой: «Нидерланды» — «Черногория» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Нидерланды»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Черногория» — «Нидерланды». Коэффициент ставки — 2.01.
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