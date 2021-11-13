Сборная Нидерландов сыграет на выезде против Черногории в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 13 ноября в Подгорице, начало — в 22:45 мск. Черногория — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Черногория

Сборная Черногории занимает четвертое место в группе после восьми сыгранных матчей. На данный момент в активе черногорцев 11 очков.

Черногория уже потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира.

В октябре черногорская команда одержала гостевую победу над Гибралтаром и потерпела поражение от Норвегии.

В трех домашних матчах текущей квалификации Черногория набрала четыре очка, проиграв до сих пор только норвежцам.

Нидерланды

Нидерланды единолично возглавляют свою группу после восьми туров. Сейчас в активе «оранжевых» 19 очков — на два больше, чем у Норвегии, с которой они встретятся в заключительном туре.

После назначения Луи ван Гала на пост главного тренера сборная Нидерландов провела в текущем отборе пять матчей, в которых набрала 13 очков.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В первый день сентября Нидерланды сыграли вничью с Норвегией, после чего выдали серию из четырех побед, в том числе над Турцией со счетом 6:1.

Сборная Нидерландов забила 29 мячей в восьми матчах квалификации ЧМ-2022.

Прогноз и ставки

На Черногорию в этом матче можно поставить за 12.50, ничью букмекеры предлагают за 6.10, а победу Нидерландов — за 1.28.

Нидерланды заметно прибавили с тех пор, когда команду возглавил опытный ван Гал. В сентябре голландцы разгромили Черногорию на своем поле со счетом 4:0.

На этот раз до погрома вряд ли дойдет, Нидерландам надо поберечь силы на встречу с Норвегией, но три очка гости все равно заберут.

Ставка — победа Нидерландов + тотал матча меньше 3,5 за 2.01.