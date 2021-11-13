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    Смогут ли Нидерланды забить Черногории больше трех мячей?

    Черногория — Нидерланды. Прогноз (к. 2.01) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Нидерланды
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    Мемфис Депай
    Сборная Нидерландов сыграет на выезде против Черногории в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 13 ноября в Подгорице, начало — в 22:45 мск. Черногория — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 13 Ноября 2021 года
    Черногория
  • Подгорица
    •  Черногория 22:45 Нидерланды Нидерланды
  • Амстердам
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.00
  • X
  • 5.55
  • 2
  • 1.27
  • Ставка!
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    Черногория

    Сборная Черногории занимает четвертое место в группе после восьми сыгранных матчей. На данный момент в активе черногорцев 11 очков.

    Черногория уже потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира.

    В октябре черногорская команда одержала гостевую победу над Гибралтаром и потерпела поражение от Норвегии.

    В трех домашних матчах текущей квалификации Черногория набрала четыре очка, проиграв до сих пор только норвежцам.

    Нидерланды

    Нидерланды единолично возглавляют свою группу после восьми туров. Сейчас в активе «оранжевых» 19 очков — на два больше, чем у Норвегии, с которой они встретятся в заключительном туре.

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    • После назначения Луи ван Гала на пост главного тренера сборная Нидерландов провела в текущем отборе пять матчей, в которых набрала 13 очков.

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    В первый день сентября Нидерланды сыграли вничью с Норвегией, после чего выдали серию из четырех побед, в том числе над Турцией со счетом 6:1.

    Сборная Нидерландов забила 29 мячей в восьми матчах квалификации ЧМ-2022.

    Прогноз и ставки

    На Черногорию в этом матче можно поставить за 12.50, ничью букмекеры предлагают за 6.10, а победу Нидерландов — за 1.28.

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    Нидерланды заметно прибавили с тех пор, когда команду возглавил опытный ван Гал. В сентябре голландцы разгромили Черногорию на своем поле со счетом 4:0.

    На этот раз до погрома вряд ли дойдет, Нидерландам надо поберечь силы на встречу с Норвегией, но три очка гости все равно заберут.

    Ставка — победа Нидерландов + тотал матча меньше 3,5 за 2.01.

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    Черногория — Нидерланды: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. Смогут ли Нидерланды забить Черногории больше трех мячей?
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