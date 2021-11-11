Украина — Болгария: счет матча 1:1, обзор голов

Сборнаясыграла вничью с командойв домашнем товарищеском матче.

Встреча, которая прошла в Одессе, завершилась со счетом 1:1.

На гол Радослава Кирилова на 35-й минуте «сине-желтые» ответили точным ударом Тараса Степаненко на 80-й минуте.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Украина — Болгария 1:1 Голы: 0:1 Radoslav Kirilov (35'), 1:1 Тарас Степаненко (79') Украина: Георгий Бущан (Дмитрий Ризнык, 46'), Александр Тымчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь (Виктор Коваленко, 68'), Руслан Малиновский (Денис Викторович Гармаш, 78'), Сергей Сидорчук (Тарас Степаненко, 46'), Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Артем Довбик (Роман Яремчук, 46'), Александр Зубков (Виктор Цыганков, 61') Болгария: Atanas Iliev (Georgi Minchev, 46'), Radoslav Kirilov, Тодор Неделев, Кирилл Десподов (Доминик Янков, 69'), Borislav Tsonev (Георги Костадинов, 70'), Radoslav Tsonev (Ivailo Chochev, 61'), Dimitar Velkovski, Andrea Hristov, Кристиан Димитров, Edisson Jordanov (Иван Турицов, 15'), Николай Михайлов (Svetoslav Vutsov, 46')

Болгария 15 ноября сыграет со Швейцарией в квалификации ЧМ-2022. Украина на следующий день встретится с Боснией и Герцеговиной.

В еще одном товарищеском матче Сербии разгромила команду Катара — 4:0.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Сербия — Катар 4:0 Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Урош Спаич, Стефан Митрович, Страхиня Павлович (Алекса Терзич, 46'), Неманья Радоньич, Марко Груич (Неманья Гудель, 62'), Неманья Максимович (Урош Рачич, 46'), Филип Младенович, Андрия Живкович (Сергей Милинкович-Савич, 46'), Саша Лукич (Душан Влахович, 46'), Лука Йович (Душан Тадич, 74') Катар: Mohammed Muntari (Ахмед Алаэльдин, 46'), Альмоез Али, Homam Ahmed, Mohammed Waad, Ассим Мадибо (Карим Будьяф, 46'), Абдулазиз Хатем (Ali Assadalla, 46'), Ismael Mohammad (Бассам Хишам, 61'), Тарек Сальман, Буалем Хухи, Педру Мигел (Abdelkarim Hasan Fadlalla, 75'), Саад Аль-Шееб Предупреждения: Ассим Мадибо (30'), Марко Груич (32'), Mohammed Muntari (45 + 3'), Ахмед Алаэльдин (58')

Сербия сыграет с Португалией в отборе на ЧМ-2022 14 ноября.