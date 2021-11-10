Уткин рассказал, кто получит «Золотой мяч»

Известный блогеруверен, что «Золотой мяч» в этом году получит нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины

«Начиная с лета, я говорю вам, что "Золотой мяч" получит Месси. Вы наивно полагаете, что это мое мнение, но нет. Я говорю вам, как будет, зная, как вручается "Золотой мяч", какая логика там действует. Я не за Месси в этом году.

Я бы отдал "Золотой мяч" Кариму Бензема. Это действительно прекрасный был бы кандидат, он играет фантастически. Без него было бы очень плохо», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Ранее появилась информация, что Месси уже сообщили о том, что он станет обладателем «Золотого мяча».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.