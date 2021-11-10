Олич рассказал, почему ушел из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКАназвал причину своего ухода из московского клуба.

«В случае с ЦСКА в конце сезона было несколько важных моментов, которые мне не понравились, и я решил по согласованию с клубом прекратить сотрудничество.

Я не чувствовал поддержки, в которой нуждался и которую искал.

Единственная и основная причина моего ухода — ощущение, что мне не доверяют те люди, с которыми я работал. Поскольку у меня был только один свой человек, тренер по физподготовке Игор Юкич, я не думал, что другие члены моего штаба пойдут за мной.

И это одна из главных причин, по которой сотрудничество не продолжилось. У меня не было поддержки со стороны штаба, который мне навязали», — приводит слова Олича Nacional.

Олич покинул ЦСКА вскоре после завершения прошлого сезона.