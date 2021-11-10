ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинВ последний бой. Сборная России уже в ноябре может отобраться на ЧМ-2022
  • 13:14
    • Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет со зрителями
  • 12:00
    • Скоро вернется. Стали известны новые подробности травмы Фати
  • 11:38
    • «Бешикташ» планирует подписать полузащитника «Краснодара»
  • 11:09
    • Уткин рассказал, кто получит «Золотой мяч»
  • 10:44
    • Жемалетдинов получил травму и покинул расположение сборной России
    Все новости спорта

    Олич рассказал, почему ушел из ЦСКА

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Сборная Хорватии Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич назвал причину своего ухода из московского клуба.

    Ивица Олич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ивица Олич

    «В случае с ЦСКА в конце сезона было несколько важных моментов, которые мне не понравились, и я решил по согласованию с клубом прекратить сотрудничество.

    Я не чувствовал поддержки, в которой нуждался и которую искал.

    Единственная и основная причина моего ухода — ощущение, что мне не доверяют те люди, с которыми я работал. Поскольку у меня был только один свой человек, тренер по физподготовке Игор Юкич, я не думал, что другие члены моего штаба пойдут за мной.

  • ЦСКА ищет форварда и центрального защитника
  • Читайте по теме

    • И это одна из главных причин, по которой сотрудничество не продолжилось. У меня не было поддержки со стороны штаба, который мне навязали», — приводит слова Олича Nacional.

    Олич покинул ЦСКА вскоре после завершения прошлого сезона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России не пропустит на «Газпром Арене»
  • Россия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Россияне быстро обуздают греческих сверстников?
  • Россия U19 — Греция U19. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Хорваты легко добудут три очка на Мальте
  • Мальта — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Россия — Кипр
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия U19 — Греция U19
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Мальта — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Греция — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Парагвай — Чили
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Чикаго — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Эквадор — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры