Ракитич считает Бензема фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Полузащитник «Севильи»считает, что нападающий «Реала»является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

«То, что Карим делал в течение многих лет, просто удивительно! Он так долго играет в мадридском клубе… И все же он по-прежнему забивает так много! И часто важные голы! После ухода Криштиану он явно стал лидером. Он просто уникален, и я хотел бы поздравить его с этим.

Я желаю ему продолжать в том же духе, только не против нас! Он вполне мог бы выиграть "Золотой мяч". Его нынешнее состояние формы является козырем "Реала". Он забивает в больших играх, — передает слова Ракитича beIN Sports.

Церемония награждения состоится 29 ноября в Париже.