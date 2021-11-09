Бека-Бека получил травму приводящей мышцы бедра

Полузащитник «Локомотива»не сможет сыграть за молодежную сборную Франции в ближайших матчах квалификации чемпионата Европы (U21).

20-летний футболист получил травму приводящей мышцы бедра, в связи с чем он покинул расположение команды. Сроки восстановления игрока не называются, сообщает пресс-служба команды.

В текущем сезоне Бека-Бека провел 7 игр за «Локомотив» в РПЛ, отдав одну голевую передачу. В ближайшем матче чемпионата России московский клуб встретится с «Ахматом» — это случится 20 ноября.

Молодежная сборная Франции сыграет с Арменией (11 ноября) и Северной Македонией (16 ноября) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года.