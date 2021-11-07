ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КлаудиньоСлабая игра в атаке и удаление Клаудиньо. «Зенит» не смог обыграть аутсайдера РПЛ
  • 16:07
    • «Дженоа» объявила о назначении Шевченко на пост главного тренера
  • 18:58
    • Гол Смита принес «Арсеналу» победу над «Уотфордом»
  • 18:55
    • «Лидс» обменялся голами с «Лестером», «Тоттенхэм» не смог победить «Эвертон» в первом матче Конте
  • 18:25
    • «Ростов» забил пять мячей «Рубину»
  • 18:06
    • «Ахмат» и «Нижний Новгород» объявили составы
    Все новости спорта

    «Лидс» обменялся голами с «Лестером», «Тоттенхэм» не смог победить «Эвертон» в первом матче Конте

    «Лидс» — «Лестер»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Лестер Сити Лидс Эвертон Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 11-го тура чемпионата Англии «Лидс» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» — 1:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 26-й минуте открыли хозяева — Рафинья забил с заработанного им же штрафного. Прекрасный удар под левую штангу удался бразильцу, Шмейхель не успел среагировать.

    «Лисы» спустя две минуты. Эванс навесил со своей половины поля на Сумаре, тот сделал скидку головой на Барнса, который в левой части штрафной ушёл от соперника и роскошным кручёным ударом с острого угла поразил дальнюю девятку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Лестер 1:1
    Голы: 1:0 Рафаэл Диас (26'), 1:1 Харви Льюис Барнс (28') Лидс: Иллан Меслье, Стюарт Даллас, Диего Льоренте, Лиам Купер, Паскаль Стрёйк, Калвин Филлипс, Рафаэл Диас, Адам Форшоу (Чарли Крессвел, 90'), Родриго, Джек Харрисон (Тайлер Робертс, 83'), Даниэль Джеймс Лестер: Харви Льюис Барнс (Даниэль Амарти, 70'), Джейми Варди, Адемола Лукман (Джеймс Мэддисон, 80'), Вильфред Ндиди, Бубакари Сумаре, Юри Тилеманс (Kiernan Dewsbury-Hall, 77'), Тимоти Кастань, Джонни Эванс, Чаглар Сёюнджю, Рикарду Перейра, Каспер Шмейхель Предупреждения: Рафаэл Диас (27'), Вильфред Ндиди (74')

    «Лестер» набрал 15 очков и остался на 12-м месте, «Лидс» поднялся на 15-ю строчку турнирной таблицы, добыв 11 очков.

    В следующем туре пройдут матчи «Лестер» — «Челси» и «Тоттенхэм» — «Лидс».

    Календарь и таблица АПЛ

    Еще в одном матче «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» — 0:0.

    Уже в компенсированное время защитник «Ирисок» Мэйсон Холгейт получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

    «Тоттенхэм» с 16 очками расположился на 9-м месте в турнирной таблице. «Эвертон» с 15 баллами занимает 11-ю строчку.

    Для итальянца Антонио Конте эта игра стала первой в АПЛ после назначения на пост главного тренера «Тоттенхэма».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В столичном дерби победит «Спартак»?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Севилья» вскроет проблемы в обороне у «Бетиса»
  • «Бетис» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Сможет ли «Вест Хэм» помешать погоне «Ливерпуля» за лидером?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бетис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Детройт — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры