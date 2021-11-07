«Лидс» — «Лестер»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче на 26-й минуте открыли хозяева — Рафинья забил с заработанного им же штрафного. Прекрасный удар под левую штангу удался бразильцу, Шмейхель не успел среагировать.
«Лисы» спустя две минуты. Эванс навесил со своей половины поля на Сумаре, тот сделал скидку головой на Барнса, который в левой части штрафной ушёл от соперника и роскошным кручёным ударом с острого угла поразил дальнюю девятку.
«Лестер» набрал 15 очков и остался на 12-м месте, «Лидс» поднялся на 15-ю строчку турнирной таблицы, добыв 11 очков.
В следующем туре пройдут матчи «Лестер» — «Челси» и «Тоттенхэм» — «Лидс».
Еще в одном матче «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» — 0:0.
Уже в компенсированное время защитник «Ирисок» Мэйсон Холгейт получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
«Тоттенхэм» с 16 очками расположился на 9-м месте в турнирной таблице. «Эвертон» с 15 баллами занимает 11-ю строчку.
Для итальянца Антонио Конте эта игра стала первой в АПЛ после назначения на пост главного тренера «Тоттенхэма».