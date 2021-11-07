«Лидс» — «Лестер»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Лидс» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» — 1:1.

Счет в матче на 26-й минуте открыли хозяева — Рафинья забил с заработанного им же штрафного. Прекрасный удар под левую штангу удался бразильцу, Шмейхель не успел среагировать.

«Лисы» спустя две минуты. Эванс навесил со своей половины поля на Сумаре, тот сделал скидку головой на Барнса, который в левой части штрафной ушёл от соперника и роскошным кручёным ударом с острого угла поразил дальнюю девятку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Лестер 1:1 Голы: 1:0 Рафаэл Диас (26'), 1:1 Харви Льюис Барнс (28') Лидс: Иллан Меслье, Стюарт Даллас, Диего Льоренте, Лиам Купер, Паскаль Стрёйк, Калвин Филлипс, Рафаэл Диас, Адам Форшоу (Чарли Крессвел, 90'), Родриго, Джек Харрисон (Тайлер Робертс, 83'), Даниэль Джеймс Лестер: Харви Льюис Барнс (Даниэль Амарти, 70'), Джейми Варди, Адемола Лукман (Джеймс Мэддисон, 80'), Вильфред Ндиди, Бубакари Сумаре, Юри Тилеманс (Kiernan Dewsbury-Hall, 77'), Тимоти Кастань, Джонни Эванс, Чаглар Сёюнджю, Рикарду Перейра, Каспер Шмейхель Предупреждения: Рафаэл Диас (27'), Вильфред Ндиди (74')

«Лестер» набрал 15 очков и остался на 12-м месте, «Лидс» поднялся на 15-ю строчку турнирной таблицы, добыв 11 очков.

В следующем туре пройдут матчи «Лестер» — «Челси» и «Тоттенхэм» — «Лидс».

Календарь и таблица АПЛ

Еще в одном матче «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» — 0:0.

Уже в компенсированное время защитник «Ирисок» Мэйсон Холгейт получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

«Тоттенхэм» с 16 очками расположился на 9-м месте в турнирной таблице. «Эвертон» с 15 баллами занимает 11-ю строчку.

Для итальянца Антонио Конте эта игра стала первой в АПЛ после назначения на пост главного тренера «Тоттенхэма».