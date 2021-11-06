«Челси» — «Бернли»: счет матча 1:1, обзор голов

Лондонскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет в матче на 33-й минуте. Джеймс навесил с фланга к воротам и Кай Хаверц головой с линии вратарской переправил мяч в сетку.

На 80-й минуте гости отыгрались. Вествуд навесил в штрафную на дальнюю штангу, Родригес головой скинул на Матея Выдру, который с близкого расстояния ногой вколотил мяч в сетку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Бёрнли 1:1 Голы: 1:0 Кай Хаверц (33'), 1:1 Матей Выдра (79') Челси: Эдуард Менди, Андреас Кристенсен, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Н’Голо Канте (Мэйсон Маунт, 85'), Жоржиньо, Бен Чилвел, Росс Баркли (Рубен Лофтус-Чик, 73'), Каллум Хадсон-Одои (Кристиан Пулишич, 85'), Кай Хаверц Бёрнли: Крис Вуд (Ник Поуп, 61'), Максвелл Корне (Эрик Питерс, 88'), Дуайт Макнил, Джош Браунхилл, Эшли Вествуд, Йоханн Берг Гудмундссон (Матей Выдра, 70'), Чарли Тейлор, Бен Ми, Джеймс Тарковски, Мэттью Лоутон, Ник Поуп Предупреждения: Эшли Вествуд (68'), Рис Джеймс (76'), Максвелл Корне (76'), Джеймс Тарковски (84'), Джош Браунхилл (90 + 1')

«Челси» лидирует в чемпионате Англии, имея 26 очков. «Бернли» идет в зоне вылета: он 18-й с 8 очками.

Календарь и таблица АПЛ

Следующий матч в АПЛ «Челси» проведет в гостях против «Лестера» 20 ноября. В тот же день «Бернли» примет «Кристал Пэлас».