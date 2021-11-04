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    Симеоне: «Атлетико» не мог играть в ту игру, которую хотел

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2).

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Надо отдать должное "Ливерпулю", они отлично начали и забили быстро свои голы. Затем они создали больше моментов и почувствовали себя более комфортно в игре. Мы не могли играть в ту игру, которую хотели. Во второй половине мы много работали. Мы хорошо защищались и надеялись на шанс вернуться в игру, но этого не произошло.

    У нас такие же шансы на победу, как у "Милана" и "Порту"; игра очень напряженная, и мы втроем играем за одно квалификационное место. Нам придется соревноваться и продолжать борьбу на 100%. Конечно, мы бы предпочли квалифицироваться более спокойно», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

    «Ливерпуль» набрал 12 очков и досрочно вышел в плей-офф турнира. На втором месте в группе B находится «Порту» (5 очков), далее следуют «Атлетико» (4) и «Милан» (1).

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