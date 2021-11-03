Шериф — Интер: смотреть онлайн трансляцию 03.11.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе D Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Шериф» занимает 1 место с 6 очками, «Интер» — 3 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Интер» — «Шериф» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Интер»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шериф» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шериф» — «Интер».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.