ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука ЙовичТрансферный дайджест. 27 октября —1 ноября Эмиль Смит-РоуАПЛ. Победы «Челси» и «Арсенала», «Ман Сити» и «Ливерпуль» потеряли очки, «МЮ» разгромил «Тоттенхэм» Скрин из GTA: The TrilogyОбновленный геймплей и поддержка 4K с 60 FPS. Что разработчики обещают в ремастере GTA: The Trilogy?
  • 19:32
    • ФИФА оштрафовала РФС по итогам матчей с Хорватией и Мальтой
  • 19:07
    • WhoScored представил символическую сборную 13 тура РПЛ
  • 13:34
    • Объявлен итоговый состав сборной России на заключительные матчи отбора на ЧМ-2022
  • 23:01
    • Агуэро выбыл как минимум на 3 месяца из-за проблем с сердцем
  • 18:41
    • «Тоттенхэм» предложил Конте контракт на 18,3 млн евро в год
  • 18:32
    • Овечкин признан первой российской звездой недели в НХЛ
    Все новости спорта

    Выиграет ли повторно «Интер» у «Шерифа»?

    «Шериф» — «Интер». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 3 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Шериф Прогнозы на Интер Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артуро Видаль
    В среду, 3 ноября, «Шериф» на своем поле примет «Интер» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D, которая пройдет в Тирасполе, начнется в 23:00 по московскому времени. «Шериф» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 03 Ноября 2021 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 23:00 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 10.00
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 1.29
  • Ставка!
    •

    «Шериф»

    «Шериф» возглавляет турнирную таблицу группы D, имея на своем счету 6 очков после трех сыгранных туров.

    «Осы» начали свой путь в групповом этапе с побед над «Шахтером» (2:0) и мадридским «Реалом» (2:1), после чего уступили «Интеру» (1:3).

    В чемпионате Молдавии у подопечных Виталия Вернидуба нет конкурентов. В 12 турах они одержали десять побед при одной ничьей и одном поражении. На минувших выходных «желто-черные» обыграли «Петрокуб» (2:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Серьезных кадровых проблем у «Шерифа» сейчас нет. Под вопросом остается только участие Ловро Бизяка.

    «Интер»

    «Интер» расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы D с 4 набранными очками.

    «Нерадзурри» успели проиграть «Реалу» (0:1), разошлись миром с «Шахтером» (0:0) и выиграли у «Шерифа» (3:1).

  • Молдавская сказка кончилась в Милане. «Интер» не дал «Шерифу» сотворить очередную сенсацию
  • Миланский «Интер» одержал домашнюю победу со счетом 3:1 над молдавским «Шерифом» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • 20/10/2021

    • После победы над «Шерифом» команда Симоне Индзаги в Серии А сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), а также переиграла «Эмполи» (2:0) и «Удинезе» (2:0).

    В турнирной таблице Серии А «Интер» идет третьим, отставая на 5 баллов от «Милана» и «Наполи».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Интера» — 1.32, победа «Шерифа» — 10.50, ничья — 5.50.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Двумя невероятными победами на старте группового этапа «осы» сделали серьезную заявку на проход в еврокубковую весну.

    Можно ли при этом мечтать об 1/8 финала Лиги чемпионов? Вряд ли. Все-таки «Интер» и «Реал» гораздо выше классом, да и с «Шахтером» придется играть на выезде.

    В Милане «Шериф» забил со стандарта, однако пропустил непозволительно много. Удача не может сопутствовать вечно, как это было в игре со «сливочными», поэтому нам кажется, что «нерадзурри» вновь выиграют с комфортным преимуществом. Наш прогноз и ставка — «победа "Интера" с форой -1,5» за 1.85.

    Также можно попробовать ставку «обе забьют: нет» за 1.82. В двух последних матчах «Интер» сыграл на ноль, что повышает доверие к его обороне.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Димитров — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хачанов — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мальме — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ковентри — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо К — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.60
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шериф» — «Интер»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на футбол. Выиграет ли повторно «Интер» у «Шерифа»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры