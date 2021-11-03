В среду, 3 ноября, «Шериф» на своем поле примет «Интер» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D, которая пройдет в Тирасполе, начнется в 23:00 по московскому времени. «Шериф» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шериф»

«Шериф» возглавляет турнирную таблицу группы D, имея на своем счету 6 очков после трех сыгранных туров.

«Осы» начали свой путь в групповом этапе с побед над «Шахтером» (2:0) и мадридским «Реалом» (2:1), после чего уступили «Интеру» (1:3).

В чемпионате Молдавии у подопечных Виталия Вернидуба нет конкурентов. В 12 турах они одержали десять побед при одной ничьей и одном поражении. На минувших выходных «желто-черные» обыграли «Петрокуб» (2:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Серьезных кадровых проблем у «Шерифа» сейчас нет. Под вопросом остается только участие Ловро Бизяка.

«Интер»

«Интер» расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы D с 4 набранными очками.

«Нерадзурри» успели проиграть «Реалу» (0:1), разошлись миром с «Шахтером» (0:0) и выиграли у «Шерифа» (3:1).

После победы над «Шерифом» команда Симоне Индзаги в Серии А сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), а также переиграла «Эмполи» (2:0) и «Удинезе» (2:0).

В турнирной таблице Серии А «Интер» идет третьим, отставая на 5 баллов от «Милана» и «Наполи».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Интера» — 1.32, победа «Шерифа» — 10.50, ничья — 5.50.

Двумя невероятными победами на старте группового этапа «осы» сделали серьезную заявку на проход в еврокубковую весну.

Можно ли при этом мечтать об 1/8 финала Лиги чемпионов? Вряд ли. Все-таки «Интер» и «Реал» гораздо выше классом, да и с «Шахтером» придется играть на выезде.

В Милане «Шериф» забил со стандарта, однако пропустил непозволительно много. Удача не может сопутствовать вечно, как это было в игре со «сливочными», поэтому нам кажется, что «нерадзурри» вновь выиграют с комфортным преимуществом. Наш прогноз и ставка — «победа "Интера" с форой -1,5» за 1.85.

Также можно попробовать ставку «обе забьют: нет» за 1.82. В двух последних матчах «Интер» сыграл на ноль, что повышает доверие к его обороне.